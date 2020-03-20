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غلق مقاهى ومطاعم بلبيس والزقازيق بسبب الكورونا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 11:35 م
غلق مقاهى ومطاعم بلبيس والزقازيق بسبب الكورونا.. صور غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإشراف اللواء سامي علام رئيس المدينة  بالتنسيق مركز شرطة بلبيس والإدارة الصحية، حملة لغلق كافة الكافتيريات والمطاعم والقهاوي على مستوى المركز، وهو الإجراء الذي يعد واحد من أهم الخطوات الوقائيه لمنع التجمعات الكبيره والتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.

وأسفرت الحملة عن تشميع كافيه ومصادرة 48 شيشه والأدوات المستخدمة في التدخين لمخالفته للقرار الصادر بحظر تقديم الشيشه بالمقاهي والكافيهات، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حرصاً علي سلامه وصحة المواطنين.
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إداره المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف وتفعيل دور اللجان المشكله لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إحترازية لمواجة فيروس كورونا المستجد
 
وتنفيذا لتعليمات المحافظ ، شن عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، حملة مرور عليعلي المقاهي والكافيهات تلاحظ وجود كافيه بمنطقه الغشام يقوم بتقديم الشيشه لرواده، وعلي الفوز تم تحرير محضر بالمخالفة ومصادرة عدد 48 شيشه بجانب الأدوات المستخدمة في التدخين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
 
ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا علي سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.
 
وبدوره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي  أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً علي وكيلي وزارتي " الصحة - الزراعة " ، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين .
 
و نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع 211 حضانة ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، كما 5 أسواق بمركز الزقازيق.
 
 
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق (1)
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق

غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق (2)
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق

غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق (3)
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق

غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق (4)
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق

غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق (5)
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق

غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق (6)
غلق مقاهي ومطاعم بلبيس والزقازيق

 


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