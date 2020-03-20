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غادة والى فى تهنئتها بأعياد النوروز: احتفال العام فى ظروف صعبة بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:23 م
غادة والى فى تهنئتها بأعياد النوروز: احتفال العام فى ظروف صعبة بسبب كورونا الدكتورة غادة والى
كتب محمد تهامى زكى

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هنأت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، المجتمع الدولى بعيد النوروز، الذى يوافق اليوم 20 مارس، مؤكدة أن الاحتفال بهذا العام جاء فى ظل أوقات عصيبة بانتشار وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكتبت الدكتورة غادة، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "يأتى يوم النوروز الدولى لهذا العام فى ظروف صعبة بانتشار فيروس كوفيد 19"، مضيفة: "نتضامن مع جميع المحتفلين، المنفصلين ماديا ولكن متوحدين روحيا، الربيع وقت أمل وتجديد أبدى، أتمنى لكم الكثير من الصحة والسعادة والرخاء، نوروز مبارك".

غادة والى
غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى، أكدت أن الفيروسات والخوف معديين، وكذلك الهدوء والتعاطف، موجهة الشكر لطاقم العمل وموظفى الأمم المتحدة، وقالت فى تغريده عبر حسابها الرسمى على توتير: "الفيروسات والخوف معديين، وكذلك الهدوء والتعاطف والنعمة، نحن نقرر أيهما سينتشر، ممتنة لموظفى الأمم المتحدة، لاختيارهم بحكمة كن لطيفًا، ابق آمنًا".

يشار أن عيد النوروز، يوافق يوم الاعتدال الربيعى فى التقويم الميلادى، ويرجع أصل عيد النوروز إلى التقاليد الدينية المجوسية لكن الاحتفال بهذا العيد بقى حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس وأستمر إلى يومنا هذا.

ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويُحتفل به فى إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الأكراد خاصة فى شمال العراق، وانتقل عيد النوروز بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير، ويعتبر عطلة رسمية فى إيران وأذربيجان والعراق وقرغيزستان.

ويعود الاحتفال بعيد النوروز لأسباب مختلفة مأخوذة من قصص شعبية فى الثقافات التى تحتفل به، وتتفق الأقوال على أنه عيد للربيع، يحتفل به بدورة الحياة الجديدة بعد زوال فصل الشتاء.

 


غادة والى

الدكتورة غادة والى

الامم المتحدة

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عيد النوروز

الاعتدال الربيعى

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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