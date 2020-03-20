اليوم السابع
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علماء يعثرون على أجسام مضادة بجسد مريض سابق بسارس تعطى أمل فى علاج كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 04:00 م
علماء يعثرون على أجسام مضادة بجسد مريض سابق بسارس تعطى أمل فى علاج كورونا العلماء يكتشفون اجسام مضادة
كتبت هند عادل

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مع استمرار تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة ودول العالم ، قدم العلماء بصيص أمل للوباء بعد اكتشاف جسم مضاد يمكنه تحييد المرض، وفقا لما ذكرته صحيف ديلى ميل البريطانية،حيث استخدم الأكاديميون العاملون في منظمة Diamond غير الهادفة للربح ببريطانيا  جهاز الأشعة السينية ، الذي يعمل مثل الميكروسكوب العملاق ، لفحص دم مريض تم تشخيصه سابقًا بالسارس" مرض الالتهاب الرئوى الحاد"

فقد يمنح المريض ، الذي ذهب للتعافي من عدوى الجهاز التنفسي التي نشأت في الصين في عام 2002 ، بصيص أمل جديد للباحثين الذين يبحثون عن علاج محتمل.

فباستخدام أجهزتهم القوية ، التي تستخدم الإلكترونات لإنتاج أشعة الضوء التي تسمح للعلماء بالتحقيق في الفيروسات ، تمكن الباحثين  في منشأة العلوم من العثور على جسم مضاد من مريض تم تشخيصه أصلاً بالفيروس في عام 2004 قبل الانتقال للتعافي منه.

واستخدم الأكاديميون في منشأة العلوم في هارويل ، أوكسفوردشاير ، جهاز الأشعة السينية القوي ، مصدر الضوء الماسي ، لفحص دم المريض.

ومن خلال تحليل العينة ، اكتشف الباحثون أن الشخص الذيى أصيب بسارس من قبل لديه جسم مضاد قوي يمكن أن يلتصق بالفيروس ويدمره عن طريق الدفاعات المناعية الطبيعية للجسم.

وهم يأملون الآن أن يتمكنوا من معرفة المزيد عن كيفية استمرار المريض في التعافي من العدوى التي انتقلت من الصين إلى دول آسيوية أخرى منذ أكثر من عقد من الزمان.

ووصف نائب مدير علوم الحياة في دايموند ، البروفيسور جوينداف إيفانز ، كيف ينتمي الفيروسان إلى نفس المجموعة من الفيروسات التاجية ، وبالتالي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية معالجة المرض.

قائلا "فيروس كورونا له جسم كروي مع طفرات تخرج من السطح ويحصل على الاسم بسبب شكل السنبلة ، لأنه يشبه التاج" " لقد عزل الفريق بروتين السنبلة ونظر إلى مريض سارس على قيد الحياة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تحديد جسم مضاد ملزم في المكان المناسب لديه القدرة على أن يكون مفيدًا.

مضيفا " وجدنا واحدة تبدو أفضل للارتباط بالفيروس التاجى، لذلك نأمل أن يصبح علاجًا، وأضاف البروفيسور أن تحقيقات فريقه أظهرت أيضا أن البروتين المرتبط بالفيروس التاجي له نتائج فعاله مع السارس"

بعد هذا الاكتشاف ، سيتعاون فريق البروفيسور إيفان مع شركة Exscientia للكشف عن الأدوية بالذكاء الاصطناعى على أمل إنشاء علاجات دوائية محتملة.

سارس الذي انتشر بسرعة عبر عدد من الدول الآسيوية في عام 2002 ، سرعان ما أصبح جائحة قبل أن يتم السيطرة عليه باستخدام سلسلة من طرق العزل الذاتي والفرز فى عام 2003.


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