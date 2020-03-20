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ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية بالغردقة

الجمعة، 20 مارس 2020 02:22 م
ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية بالغردقة المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن ضبط 2393 زجاجة كحول مجهول المصدر فى حملة تفتيشية على الصيدليات بمدينة الغردقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية.

كما أكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، فى بيان لها اليوم أن تنفيذًا لتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى بالقيام بحملات مشتركة مع مباحث التموين وتنفيذ الأحكام والأموال عامة.

وأسفرت احدي الحملات علي الصيدليات بحضور الدكتور أحمد رفعت مدير التفتيش الصيدلى والدكتور اندرو اميل والدكتور حسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، أسفرت عن تحرير محضر غلق مكان لعدم وجود ترخيص وتم ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأكد على أن هذه الحملات مستمرة علي جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

وكان ترأس الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أول أمس، حملة علي الصيدليات وبرفقته الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلى وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، وتزامنت الحملة مع حملات لإدارة التفتيش الصيدلي بجميع مدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير2 محضر غلق لصيدليتين لعدم وجود مدير فنى مسئول، حيث تم المرور علي 26صيدلية و2مخزن أدوية ومستلزمات، وفي مدينة سفاجا تم المرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات.

 

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البحر الأحمر

الغردقة

مديرية الصحة بالبحر الأحمر

حملات تفتيشية علي الصيدليات

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