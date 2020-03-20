اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 12:48 م
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ضبط موظف حى بالإسكندرية لسماحه ببناء عقار بدون ترخيص

الجمعة، 20 مارس 2020 12:37 م
ضبط موظف حى بالإسكندرية لسماحه ببناء عقار بدون ترخيص حبس - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة بغرب الدلتا من ضبط موظف فى أحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية لتواطؤه لتمكين أحد الأشخاص لبناء عقار مخالف وتم اتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة.

البداية  أكدت تحريات  فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (مالك مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية) وتمكينه من بناء عقار (بدون ترخيص) على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر وتأكد ذلك بسؤال الجهات المعنية.

كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وأشارت التحريات أن (مالك مكتب الاستيراد) محبوس حالياً بسجن برج العرب لقضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات فى قضيتى شيكات وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الموظف المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

 


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