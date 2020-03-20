ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص و 2000 لتر سولار مدعم بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة تفتيشية مكبرة ، تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع الكيماويات والمطهرات والمنظفات والتفتيش والرقابة على التراخيص ومدة الصلاحية والتأكد من عدم وجود غش تجارى حفاظا على صحة المواطنين.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالاسكندرية ، إلى أن إدارة تموين برج العرب قد تمكنت برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإبراهيم مرسال رئيس الرقابة من ضبط كمية قدرها 2000 لتر سولار مدعم في احد المصانع بدون تصريح من الجهات المختصة.

كما تم ضبط مصنع لانتاج المستلزمات الطبية لحيازته كمية قدرها عدد 180 عبوة جيل مطهر سعة العبوة 750 جرام وعدد 54 عبوة كحول مطهر سعة العبوة 1 لتر مجهول المصدر وبدون بيانات ، و قد تم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ اللازم قانونا للعرض على وكيل النائب العام.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفورى فى تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

كما شدد "الشريف" على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول " الشيشة " لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس.