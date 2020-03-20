ضبط تاجر مخدرات بحوزته 60 كيلو بانجو بقنا.. وكشف غموض العثور على جثة عاطل

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط تاجر مخدرات بقنا، بحوزته 60 كيلو بانجو، قبل ترويج المتهم الكمية على عدد من التجار الصغار بعدد من مراكز المحافظة، وتولت النيابة التحقيقات.كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش مدير المباحث يفيد إخطارًا بقيام محمد .س. ف. 40 سنة، ومقيم بقرية شنهور بمركز قوص بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامه توزيعها على عملائه بمراكز قوص و قفط و قنا.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم و بتفتيش المنزل تم العثور على 25 لفافة بانجو تزن 60 كيلو جرام و 3 آلاف جنيه وجهاز تليفون محمول و فرد محلى الصنع، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهم.

فى سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى كشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من ( مزارع - مقيم بدائرة المركز ) ، يفيد فيه بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى ، برئاسة قطاع الأمن العام ، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية المجنى عليه ، حيث تبين أن جثة المجنى عليه لشخص (عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم قضائى صادر ضده ) ، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بسابقة اتفاقهما مع المجنى عليه بالإتجار فى المواد المخدرة، وقاموا بشراء كمية من نبات البانجو المخدر وإخفائها داخل قطعة أرض خاصة بأحدهم إلا أن المجنى عليه قام بسرقتها، والاحتفاظ بها لنفسه فاتفقا فيما بينهما على الانتقام منه، واصطحباه مستقلين دراجة نارية قيادته إلى مكان العثور بزعم تصفية الخلافات المالية بينهم.

وحال وصولهم، باغته أحدهم بالضرب على رأسه بسلاح نارى ثم أطلق تجاهه عيار نارى فأودى بحياته واستوليا على الدراجة النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالى قدره ( خمسة آلاف جنيه - اقتسماه فيما بينهما ) وقاما ببيع الدراجة النارية والهاتف المحمول لعميلهما ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) " تم ضبطه " وبحوزته الدراجة والهاتف المحمول، وتم إرشادهما و ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة ( فرد رصاص و 4 طلقات نارية من ذات العيار ).