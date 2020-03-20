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صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال

الجمعة، 20 مارس 2020 08:25 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال جانب من تنفيذ الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة غلق المقاهى والكافيهات والمطاعم وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والقرى بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقسم الإشغالات بالتعاون مع مديرية الأمن، وذلك من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا، وأهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.جاء ذلك بناءًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولا يسرى هذا القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، فى إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، لمنع التلاعب فى الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمركز ومدينة دسوق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار.

 

وأسفرت الحملات على محلات بيع المستلزمات الطبية عن ضبط 288 عبوة كحول داخل أحد محلات المستلزمات الطبية ليبيعها بأزيد من الأسعار المدونة عليها، وضبط 516 عبوة كحول داخل أحد محلات المستلزمات الطبية امتنع عن بيعها، وكذا ضبط 15 كمامة داخل أحد محلات المستلزمات الطبية تبين للجنة من خلال إجراء محاولات شراء أنه يبيع الكمامة الواحدة بمبلغ 85 جنيه وليس لديه أية فواتير. وبالمرور على الصيدليات؛ تم رصد العديد من المخالفات من بينها ضبط 86450 كبسولة فارغة و680 كبسولة معبأة بمادة تعذر التعرف على ماهيتها ومجهولة المصدر داخل صيدلية، وضبط 3 برطمانات جيل مطهر مجهول المصدر وبدون بيانات داخل صيدلية، ضبط 2 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، وعبوة واحدة محظور تداولها داخل صيدلية.

 

كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنع لإنتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله 516 عبوة جيل مطهر و 200 لتر مواد خام من نفس ذات المطهر ، و2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى منع إقامة سوق "مدينة مسير"، ضمن اجراءاتها المشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالمدن والمراكز كأحد الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية .وأكد محافظ كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى اتخاذ الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطن والصحة العامة خاصة وأن هذه الأسواق تضم اعدادًا كبيرة من المواطنين.

جانب من حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ (1)
جانب من حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ
 
جانب من حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ (2)
جانب من حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ
 
جانب من حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ (3)
جانب من حملة غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ
 
غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ (1)
غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ
 
غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ (2)
غلق المقاهى والكافيهات والمحال بكفرالشيخ

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