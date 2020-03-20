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صور.. محافظ الغربية: تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 05:05 م
صور.. محافظ الغربية: تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد "كورونا" تعقيم مسجد
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، رفع حالة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة كورونا ، حيث انتشرت فرق لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة بمراكز المحافظة .

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة و 199 مسجد على مستوي مراكز المحافظة، و 5 كنائس، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وعدد من المستشفيات، والوحدات الصحية والمحلية بميت حبيب بسمنود، بمشاركة فرق من الأطباء والمعاونين البيطريين بالمحافظة.

وأضاف، أنه تم  رفع جميع سجاد المصلين بمسجد سيدى  أحمد البدوي ، واستبداله بسجاد جديد، ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ولضمان أعلي مستويات الوقاية والحماية .

من ناحيه أخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجلة لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات  علي اصحاب  المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعة مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي أصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اصدر قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020  وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

 

تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد كورونا (1)
تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد كورونا

 

تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد كورونا (2)
تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد كورونا 

 

تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد كورونا (3)
تعقيم المستشفيات و199 مسجدا و5 كنائس ضد كورونا 

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