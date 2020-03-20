صور.. محافظة الجيزة تزيل الباعة الجائلين بترعة الزمر فى بولاق لمواجهة كورونا

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملات إزالة الباعة الجائلين القانطين على ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة اللواء علاء بدران السكرتير العام وتواجد ميداني من العميد إيهاب رشاد رئيس حي بولاق .

وكانت محافظة الجيزة أطلقت حملة تعقيم وتطهير المساجد والمحال والمنشأت الحكومية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة باعتبار يوم الجمعة مخصص للتنظيف والتعقيم الأسبوعي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء في تطهير ورش وتعقيم المساجد والمحال بقطاع هضبة الأهرام بالتعاون مع الشباب، فضلا عن تطهير وتعقيم مباني الدواوين لحي العمرانية ومركز ومستشفي ابو النمرس المركزي، وقسم الشرطة والوحدات المحلية لمركز ومدينة البدرشين ومنشأة القناطر .

وأضاف راشد، أنه تم تعقيم وتطهير المساجد والكنائس بمركز ومدينة أوسيم والوحدات الصحية، لافتا إلى أنه جار استكمال تطهير كافة المنشأت والدواوين الحكومية بالمحافظة .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات بنشر التوعية المجتمعية والسعي نحو تغيير السلوكيات غير الايجابية التي تضر بصحة الأفراد والمُجتمع داعيا بالاهتمام بالأماكن العامة ووسائل النقل وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مستشفى أوسيم المركزى وبنك مصر ومكتب بريد فرع اوسيم وادارة الشباب والرياضة و ومرفق المطافي بأوسيم وبعض المساجد والمعهد الأزهرى بقرية شنباري وبرطس وعدد من المساجد والمنشآت الخدمية وماكينات الصراف الألي بمركز العياط وأحياء الهرم والطالبية والعمرانية وبولاق .

يذكر أن محافظة الجيزة نقذت غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعة علي حوالي 200 مقهي ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المقررة، حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات مكبرة حتي الساعات الأولى من صباح اليوم للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حيث قام محافظ الجيزة بتشميع أحد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسي لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعة علي المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .