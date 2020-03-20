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صور.. شباب قرية ميت ربيعة بالشرقية يعقمون المساجد قبل صلاة الجمعة

الجمعة، 20 مارس 2020 11:48 ص
صور.. شباب قرية ميت ربيعة بالشرقية يعقمون المساجد قبل صلاة الجمعة تعقيم المساجد فى الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قام عدد من شباب قرية ميت ربيعة البيضاء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، بتعقيم وتطهير جميع مساجد القرية، قبل صلاة الجمعة، حيث تم شراء منظفات من الكلور والمطهرات، واستخدامها لتطهير عدد من مساجد القرية وهي" الأربعين –القاضي- الحاج أحمد تمراز- أم المؤمنين- الشهيد عبد الفتاح- الشامي- الفتح"

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه شدد علي مديري الإدارات الفرعية والأئمة وجميع العاملين بالمساجد بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وشعائر خطبة الجمعة، ونبه عدم السماح لأى شخص غير مصرح له بصعود المنبر أو إمامة المصلين فى الصلاة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وأكد الخطيب، أنه تمت حملة تطهير وتعقيم واسعه لمبني ديوان المديرية والإدارات التابعة له، وكذا تطهير المساجد الكبيرة بعد كل صلاة والمساجد الأهلية والزوايا الصغيرة يتم رشها وتعقيمها بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المصلين، حيث تشهد المساجد تجمعات عند اداء الصلوات بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة لتوعية المصلين من فيروس كورونا وأعراضه، وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

بدوره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على وكيلى وزارتى "الصحة - الزراعة"، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والتموين، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز، وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع 211 حضانة ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، كما 5 أسواق بمركز الزقازيق.

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