صور.. حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمساجد وأماكن التجمعات بالموفية

المنوفية-محمد فتحى

أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي بدء حملة رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد وكافة أماكن التجمعات والمقرات الإدارية ومراكز الشباب مشيدا بدور المشاركة المجتمعية والوقوف جنبا الي جنب مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم الكامل في مواجهة الازمة التي تواجه الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فقد شهدت العديد من القري والمدن بمحافظة المنوفية تكاتف المجتمع المدني والاجهزة التنفيذية للمساهمة في تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمساجد واماكن التجمعات .

كما أشار المحافظ الي أن كافة الوحدات المحلية منذ الساعة التاسعة صباحاً بدأت بتكثيف أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية بسائل الكلور وبعض المواد المطهرة وباستخدام مواتير رش بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري وذلك بالتعاون مع بعض الشباب والاهالي المتطوعين تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية ، وتم البدء في رش وتطهير العديد من المنشآت الحكومية والمساجد والشوارع وأماكن التجمعات بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين والمترددين علي المباني الحكومية .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر قرارا بتشكيل لجان برئاسة رئيس الوحدة المحلية كل فى نطاقه وممثل من مديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطرى والأوقاف والأزهر وممثل من إدارات البيئة تكون مهمتها رش وتطهير الجهات الحكومية وكافة أماكن التجمعات ووضع خطة للبدء بالأماكن الأكثر أهمية والتى بها تجمعات كالمساجد ومكاتب البريد والشهر العقارى والمحاكم والبنوك ومحطات القطار والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ، فضلاً عن المقرات الإدارية ومراكز الشباب .