صور.. حملات على أسواق البحر الأحمر لضبط الأسعار ومحتكرى السلع

البحر الأحمر -عماد عرفة

حملات كثيرة ولقاءات عدة يقوم بها رؤساء مدن محافظة البحر الأحمر للسيطرة علي الاسواق وعدم ارتفاع الأسعار في ظل مخاوف الأهالي من فيروس كورونا وإرشادات الدولة لهم بالبقاء في المنازل، حيث يقوم الكثير من الأهالي بشراء كميات كبيرة من المتطلبات اليومية مما يتسبب ذلك في قيام بعض التجار في استغلال الأمر وارتفاع الأسعار

أعلن مجلس مدينة راس غارب، أن اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة، التقي بعدد من التجار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث اتفق اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة مع تجار الخضراوات بالمدينة على عدم المغالاة فى الأسعار في سبيل تخفيف العبء على المواطنين، وتخفيض أسعار الخضر والفاكهة وتخفيض هامش الأرباح، مما ينعكس إيجابيا على أسعار الخضراوات.

وفي مدينة الغردقة ترأس اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة عدة حملات مكثفة على الأسواق والمقاهي والمحال التجارية والصيدليات لمتابعة الاسعار والتصدي للمخالفين، وشكل لجنة مكونة من الوحدة المحلية والصحة والتموين والمرافق بحملة كبيرة على عدد من المحلات والصيدليات والمقاهي .

وقامت الحملة بمراجعة اسعار الخضروات والفاكهة والتأكيد على البائعين بالالتزام بالاسعار وعدم زيادتها، كما صادرت اللجنة عدد من الشيش من المقاهي تطبيقا لقرار المحافظ بحظرها ومنع استخدامها نهائيا نظرا لخطورتها فى انتشار فيروس كورونا .

كما قامت الحملة بتفقد مجموعة من الصيدليات ومراقبة الاسعار بها والتأكيد على الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة، وتوفير المطهرات والكمامات اللازمة دون استغلال للمواطنين.

كما تفقد رئيس مدينة الغردقة موقف الاقاليم للاطمئنان على سير العمل، وقد تواصل مع المواطنين والسائقين والتأكد من عدم توقف اي مواصلات من وإلى الغردقة.

وكانمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قد شدد على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين منذ الصباح الباكر قام اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة وبحضور الأجهزة الأمنية.

وأكد محافظ البحر الأحمر على استمرار تكثيف الحملات في جولاته الميدانية، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، وطمأن المواطنين.