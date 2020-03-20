صور.. توزيع كمامات على المصلين قبل صلاة الجمعة لمواجهة كورونا فى بنها

وزع فريق مبادرة "بنها لشبابها" مجموعة من الكمامات على المصلين بمدينة بنها في القليوبية، قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة، لمواجهة الزحام الذي تشهده المساجد أثناء صلاة الجمعة، وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد أحمد شعلان مؤسس مبادرة بنها لشبابها، أنه تم توزيع عدد من الكمامات والمطهرات مجانا علي المواطنيين أمام المساجد، وذلك كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على المواطنين من الزحام بالمساجد خلال أداء شعائر صلاة الجمعة.

وشهدت معظم مساجد محافظة القليوبية كثافة عددية كأول جمعة مع نهاية الأسبوع الأول الذي اتخذت فيه الحكومة المصرية اجراءات احترازية للوقاية من فيرس كورونا وطالبت الجميع الزام منازلهم ، تغلب المصلون علي الاجراءات بالحذر بارتداء الكمامات واحضار مصليات من المنزل .

فيما التزم الاطباء بالتعليمات المشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة وإقتصار العمل في المساجد علي الصلاة فقط وتعليق جميع الدروس والندوات والانشطة التي من شانها إحداث تجمعات داخل المساجد .

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، أنه جري التنبيه علي كافة مساجد المحافظة ببدء التعقيم للمساجد من أمس "الخميس" إستعدادا لإستقبال المصلين في صلاة الجمعة وكذا عقب إنتهاء الصلاة حيث تقرر بدء عمليات التطهير منذ امس عقب صلاة العشاء وإعادة التطهير مرة اخري عقب صلاة الفجر ثم مرة قالثة قبيل بدء شعائر صلاة الجمعة.

حذر وكيل الوزارة من إستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في عمليات التنبيه علي المواطنين باي تعليمات او قرارات تخص الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع نشر فيروس كورونا او أي تعليمات او تنبيهات من اي جهة دون الرجوع للوزارة منعا لإحداث البلبلة بين المواطنين او إستغلال المنابر في الدعاية او نشر الشائعات .



