اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توزيع كمامات على المصلين قبل صلاة الجمعة لمواجهة كورونا فى بنها

الجمعة، 20 مارس 2020 02:27 م
صور.. توزيع كمامات على المصلين قبل صلاة الجمعة لمواجهة كورونا فى بنها فريق مبادرة بنها لشبابها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزع فريق مبادرة "بنها لشبابها" مجموعة من الكمامات على المصلين بمدينة بنها في القليوبية، قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة، لمواجهة الزحام الذي تشهده المساجد أثناء صلاة الجمعة، وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد أحمد شعلان مؤسس مبادرة بنها لشبابها، أنه تم توزيع عدد من الكمامات والمطهرات مجانا علي المواطنيين أمام المساجد، وذلك كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على المواطنين من الزحام بالمساجد خلال أداء شعائر صلاة الجمعة.

وشهدت معظم مساجد محافظة القليوبية كثافة عددية كأول جمعة مع نهاية الأسبوع الأول الذي اتخذت فيه الحكومة المصرية اجراءات احترازية للوقاية من فيرس كورونا وطالبت الجميع الزام منازلهم ، تغلب المصلون علي الاجراءات بالحذر بارتداء الكمامات واحضار مصليات من المنزل .

فيما التزم الاطباء بالتعليمات المشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة وإقتصار العمل في المساجد علي الصلاة فقط وتعليق جميع الدروس والندوات والانشطة التي من شانها إحداث تجمعات داخل المساجد .

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، أنه جري التنبيه علي كافة مساجد المحافظة ببدء التعقيم للمساجد من أمس "الخميس" إستعدادا لإستقبال المصلين في صلاة الجمعة وكذا عقب إنتهاء الصلاة حيث تقرر بدء عمليات التطهير منذ امس عقب صلاة العشاء وإعادة التطهير مرة اخري عقب صلاة الفجر ثم مرة قالثة قبيل بدء شعائر صلاة الجمعة.

حذر وكيل الوزارة من إستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في عمليات التنبيه علي المواطنين باي تعليمات او قرارات تخص الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع نشر فيروس كورونا او أي تعليمات او تنبيهات من اي جهة دون الرجوع للوزارة منعا لإحداث البلبلة بين المواطنين او إستغلال المنابر في الدعاية او نشر الشائعات .

 

received_857608031423820_2003201250538667
 
 
 

 

received_211686963224154_2003201250538667
 
 
received_2634054430159441_2003201250538667
 
 
received_258841668451229_2003201250538667

 

 
 
 
 

 


اخبار القليوبية

أوقاف القليوبية

مساجد القليوبية

بنها لشبابها

كمامات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة