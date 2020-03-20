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صور.. تعقيم مبنى ومكاتب مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

الجمعة، 20 مارس 2020 03:42 م
صور.. تعقيم مبنى ومكاتب مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تعقيم مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تعقيم مقر ومكاتب إدارية بمبنى مجلس مدينة الشيخ زويد بواسطة فريق العمل المسؤول بالإدارة، وسبق أن نفذ الفريق الوقائي والمتوطنة بالإدارة عملية تعقيم وتطهير مبني إدارة التموين ومكتب البريد والشهر العقاري والضرائب العقارية والضرائب العامة ومرفق المياه بالشيخ زويد.

وواصل مجموعة من الشباب فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، جهودهم التطوعية بأعمال تطهير وتعقيم  المنشآت والمساكن بالمدينة .

وقال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر بشمال سيناء، ان الشباب هم من نادي التطوع بمركز شباب الكوثر بمدينة الشيخ زويد، وتم تزويدهم بكميات من المطهرات اللازمة والمعدات، وبدورهم قاموا بجهدهم التطوعي لليوم الثانى على التوالي فى إطار حملة ينفذونها لتعقيم وتطهير المدينة.

وقال " صقر" إن الحملة فى يومها الثاني تم خلالها تطهير وتعقيم مدارس الحي الثانوية العامة والتجريبية ومدرسه الامام الغزالي الثانوية ولاتزال الجهود متواصلة لافتا ان هذا تم تحت اشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة وتوجيهات مدير المديرية ايهاب بيتا.

وكانت محافظة شمال سيناء اعلنت فى بيان انه قامت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء بتطهير وتعقيم مبني ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة، حيث وصل إلي الديوان العام فريق من المديرية برئاسة الدكتورة عبير حجاب، وكيل المديرية، وكان فى استقبالهم العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد الغندور ان تطهير وتعقيم الديوان العام يأتي ضمن حملة التطهير والتعقيم التي يتم تنفيذها فى مختلف المصالح الحكومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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شمال سيناء

الشيخ زويد

فيروس كورونا المستجد

سيناء

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