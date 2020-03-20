صور.. النقل تعلن دخول برجى طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

أعلنت وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برجى طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) الذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL وبطول 208 كم .

وأضافت وزير النقل أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسى و 14 برج ثانوى و 80 مزلقان )، لافتة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تبلغ 74% و تم حتى الآن دخول عدد 7 أبراج رئيسى هم "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاى البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور" و3 برج ثانوى و34 مزلقان الخدمة وسيتم ادخال برج كفر الدوار الخدمة آخر الشهر الحالي.

وأشارت وزير النقل الى أن برج طوخ يتحكم فى عدد 39 سيمافور ضوئى و 2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا وعدد 24 موتور تحويلة، ويتحكم برج سندنهور فى 26 سيمافور ضوئى و2 مزلقان تعمل اوتوماتيكيا و 20 موتور تحويلة.

وأكدت وزير النقل إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة .

وأوضحت وزير النقل أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.