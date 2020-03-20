اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. النقل تعلن دخول برجى طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

الجمعة، 20 مارس 2020 10:27 ص
صور.. النقل تعلن دخول برجى طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات برج طوخ
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برجى طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) الذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL وبطول 208 كم .

وأضافت وزير النقل أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسى و 14  برج ثانوى و 80 مزلقان )، لافتة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تبلغ 74% و تم حتى الآن دخول عدد 7 أبراج رئيسى هم "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاى البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور" و3 برج ثانوى و34 مزلقان الخدمة وسيتم ادخال برج كفر الدوار الخدمة آخر الشهر الحالي.

وأشارت وزير النقل الى أن برج طوخ يتحكم فى عدد 39 سيمافور ضوئى و 2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا وعدد 24 موتور تحويلة، ويتحكم برج سندنهور فى 26 سيمافور ضوئى و2 مزلقان تعمل اوتوماتيكيا و 20 موتور تحويلة.

 وأكدت وزير النقل إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة .

وأوضحت وزير النقل أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

bad6d00a-d62e-4256-b970-77b627b89203
 

1e32caaa-fe25-40ce-ab2e-a82cbaabba39
 

ee0a26b4-8afc-4342-a41e-67be40844702
 

1a81938c-acef-47b7-8031-80a4cda7c56d
 
b66982ae-ebce-4a55-ada6-d3e9ee3ce739
 

3618f0d6-427f-4b8a-96fe-173acce2f892
 

0f42d025-fe62-4e6b-8199-6b9634993dcf
 

620b01f7-ac56-4468-bff9-1279d04d0ddb
 
 

السكة الحديد

كهربة الإشارات

قطارات الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقل: نواصل أعمال تعقيم وتطهير السكة الحديد والمترو والموانئ لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:13 م

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 ص

نرصد أعمال تطهير محطة مصر والقطارات داخل الورش قبل القيام برحلاتها.. رئيس السكة الحديد: تعقيم يومى ضد كورونا.. ونعمل على تقليل التكدسات.. وحددنا خطة التعامل مع أي راكب يشتبه في إصابته.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 م

فيديو.. رئيس السكة الحديد: ليس لدينا تعليمات بإيقاف القطارات بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة