صور.. الشعلة الأولمبية تصل اليابان رغم شكوك فى إقامة الأولمبياد بسبب كورونا

رويترز

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الجمعة إن الطائرة التى تحمل الشعلة الأولمبية وصلت إلى قاعدة ماتسوشيما للقوات الجوية اليابانية رغم تزايد المخاوف بشأن عدم إقامة أولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكدت الحكومة اليابانية أنها عازمة على استضافة أولمبياد "آمنة" فى موعدها المحدد على الرغم من اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتأجيلها لمدة عام بسبب الفيروس.