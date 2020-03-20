اليوم السابع
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صور.. الشعلة الأولمبية تصل اليابان رغم شكوك فى إقامة الأولمبياد بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 03:31 ص
صور.. الشعلة الأولمبية تصل اليابان رغم شكوك فى إقامة الأولمبياد بسبب كورونا أولمبياد طوكيو
رويترز

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قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الجمعة إن الطائرة التى تحمل الشعلة الأولمبية وصلت إلى قاعدة ماتسوشيما للقوات الجوية اليابانية رغم تزايد المخاوف بشأن عدم إقامة أولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأكدت الحكومة اليابانية أنها عازمة على استضافة أولمبياد "آمنة" فى موعدها المحدد على الرغم من اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتأجيلها لمدة عام بسبب الفيروس.

شعلة-الأولمبياد
شعلة-الأولمبياد

شعلة-الأولمبياد-تصل-على-متن-الطائرة
شعلة-الأولمبياد-تصل-على-متن-الطائرة

لحظة-وصول-الطائرة-إلى-اليابان
لحظة-وصول-الطائرة-إلى-اليابان

وصول-الشعلة
وصول-الشعلة

وصول-الشعلة-بدون-حضور-جماهيرى-بسبب-كورونا
وصول-الشعلة-بدون-حضور-جماهيرى-بسبب-كورونا

وصول-شعلة-الأولمبياد-إلى-اليابان
وصول-شعلة-الأولمبياد-إلى-اليابان

 


كورونا

أولمبياد طوكيو

شعلة الأولمبياد

اليابان

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