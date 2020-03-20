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صور.. السكة الحديد تكثف أعمال التعقيم للمحطات والقطارات ضد فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:47 م
صور.. السكة الحديد تكثف أعمال التعقيم للمحطات والقطارات ضد فيروس كورونا السكة الحديد تكثف أعمال التعقيم للمحطات والقطارات
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكك الحديدية استمرارها فى إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات على مستوى خطوط السكة الحديد بالجمهورية ضمن جهود مواجهة انتشار فيروس كرونا.
 
وأضافت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بأعمال توعية للجمهور من خلال لصق منشورات توعية بأعراض الفيروس فى المحطات والقطارات، بجانب توعية العاملين عبر عقد  ندوات تثقيفية عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته.
 
وشددت السكة الحديد على العاملين ضرورة استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات الطبية بالإضافة إلى بث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.
 
كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالسكة الحديد  في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو.
 
ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
 
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هى أي شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.
 
وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
 
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كورونا

المترو

تطهير المترو

فيروس كورونا

اخبار مصر

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