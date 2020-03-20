صور.. الزراعة تضخ كميات من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة فى المنافذ

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإنتاج بالوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، بالمنافذ التسويقية التابعة لها، بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، أنه تم تنفيذ تكليفات وزير الزراعة، وضخ المواد الغذائية للبيع للمواطنين من خلال المنافذ التسويقية التابعة للقطاع، بأعلى جودة ممكنة، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15الى 20%.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج، أنه سيتم أيضاً التوسع في إقامة المنافذ التسويقية، بالمناطق والاحياء الجديدة تشجيعا في دعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، لافتاً الى ان القطاع لديه حوالي 63 منفذ منتشرة بمختلف محافظات مصر، سيتم ضخ منتجات: الخضر، الفاكهة، البقوليات، البقالة، واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية، ولحوم الضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها، والاسماك، والعسل وزيت الزيتون، والالبان ومصنعاتها، فضلاً عن نباتات الزينة.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.