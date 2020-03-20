صور.. إغلاق 33 مقهى بالبحيرة ومصادرة "الشيش" فى حملة ليلية

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة حملات مكبرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأسفرت الحملات عن إغلاق 33 مقهى ومصادرة كميات من الشيش بمركز ومدينة المحمودية وكذلك تشكيل لجنة مكبرة لمراجعة مراكز تجمع الطلبة ومراكز الدروس الخصوصية والتأكد من غلقها .

كما تم مصادرة أكثر من 300 شيشة بمقاهى مركز الدلنجات والتأكيد على المقاهى بالالتزام بالاشتراطات الصحية من أكواب ورقية أو بلاستيكية حرصا على عدم انتقال العدوى بين المواطنين والالتزام بالمواعيد المقررة .

حيث وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتأکید على غلق جميع المطاعم والمقاهی والكافيهات والنوادى الليلية والمراكز التجارية ابتداءا من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم 31 مارس الجارى. كما وجه بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباه أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

ويتم تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد الصغيرة قبل وبعد الصلاة، والتنسيق مع مسؤولى الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين .



إغلاق مقاهى بالبحيرة



إغلاق مقاهى بالبحيرة



إغلاق مقاهى بالبحيرة



مصادرة شيش فى حملة ليلية بالبحيرة