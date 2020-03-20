صور.. "أوقاف وبيطرى" الأقصر تقودان حملات نظافة للمساجد عقب صلاة الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، ظهر اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالاشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الإختصاص والمواطنين.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه خرجت تلك الحملات فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر على مدار الساعات الماضية حملات مكثفة للتعقيم والتطهير للتسلح ضد "فيروس كورونا" ومكافحته قبل توافد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة، إذ استمرت عمليات التعقيم والتطهير داخل مساجد الأقصر حفاظاً على سلامة المصلين، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار مرض "فيروس كورونا" وجاءت الحملات بناء على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

وانطلقت حملات تطهير وتعقيم المساجد بقيادة الشيخ سمير خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والذي قاد بحملة مكبرة في تعقيم وتطهير داخل المساجد لخدمة رواد المسجد قبل صلاة الجمعة، ففى مسجد أبو عياد بالأقصر قام الشيخ بدوى محمد سيد إمام مسجد أبو عياد وبرفقة العاملين بالمسجد بتعقيم وتطهير المسجد داخلياً حرصاً على سلامة رواد المسجد، وعلى جانب آخر، صرح الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري الأشهر فى محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الساعات الماضية العمل على قدم وساق فى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل مساجد الأقصر حفاظاً على سلامة المصلين، حيث تم إنهاء أعمال تعقيم المسجد وغلق الضريح بناءاً على تعليمات وزارة الأوقاف، وتبقى فقط المسجد الذي يفتح في موعد كل صلاة ويغلق بعدها مباشرةً، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار مرض "فيروس كورونا" وبناءاً على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والذي قاد بحملة مكبرة في تعقيم وتطهير داخل المساجد خلال الأيام الماضية.