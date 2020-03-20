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صحيفة صينية: إصابة جديدة لكلب بكورونا من صاحبه.. ومخاوف من تطور طرق انتقال الفيروس

الجمعة، 20 مارس 2020 10:41 ص
صحيفة صينية: إصابة جديدة لكلب بكورونا من صاحبه.. ومخاوف من تطور طرق انتقال الفيروس انتقال كورونا من البشر الى الكلاب
كتبت هند عادل

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أكدت هيئة رعاية الحيوان فى هونج كونج إصابة ثانى حالة بين الحيوانات بفيروس كورونا، حيث أعلنت إصابة كلب بالفيروس التاجى عن طريق العدوى من صاحبه المصاب، وأكد عالم فيروسات أنه من المحتمل جدًا أن الحالتين الإيجابيتين للكلاب هما مثالان لانتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان، حسبما ذكر تقرير لصحيفة south china post. 
 
الكلب المصاب من فصيلة "جيرمان" يبلغ من العمر عامين وتبين إيجابية حالته بفيروس Covid-19 بعد إجراء مسحات الفم والأنف للكلب "الجيرمان" وتبين أنه مصاب بالفيروس. 
 
 
ولم يظهر أى من الحيوانات أى علامات لمرض كوفيد 19، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الزراعة وصيد الأسماك والمحافظة (AFCD)، الذى أضاف أنه سوف يراقب الكلاب عن كثب وإجراء اختبارات متكررة على الحيوانات.
 
وكانت خبيرة صحة الحيوان البروفيسور فانيسا بارز من جامعة سيتى قد حثت المواطنين فى السابق على عدم الذعر ، حيث لا يوجد دليل على انتقال العدوى إلى الحيوانات الأليفة، كما أشارت إلى تجربة سارس لعام 2003، وأظهرت أن القطط والكلاب لن تمرض أو تنقل الفيروس إلى البشر.
 
وقال البروفيسور مالك بيريس ، عالم الفيروسات في الصحة العامة بجامعة هونج كونج والذي ساعد الحكومة في تحليل العينات إنه سيتم إجراء فحص الدم للكلب، لكنه أضاف أنه يجب أخذ العينة بعد 10 أيام على الأقل من ظهور العدوى للسماح بتطور الأجسام المضادة.
 
مضيفا أنه من المرجح أن تكون الحالتان الإيجابيتان (فى هونج كونج) لفيروس كورونا بالكلاب مثالين لانتقال العدوى من الإنسان إلى الكلاب، وسوف نتابع أيضًا الكلاب ذات السلالات المختلطة، لكنها كانت سلبية.
 
كانت هونج كونج قد شهدت يوم الاثنين الماضى وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عامًا ليكون أول كلب فى العالم يُكتشف إصابته بفيروس كورونا وانتقلت العدوى إليه من صاحبته.
 
 
ومن أجل ضمان الصحة العامة والحيوانية نصحت الأجهزة المعنية بصحة الحيوان بشدة بضرورة عزل الحيوانات الأليفة، من الأسر التي لديها حالات مؤكدة من فيروسات التاجية أو اتصالاتها الوثيقة.
 
وبصرف النظر عن الكلاب قالت الوزارة إن هناك أربع قطط أخرى تحت الحجر الصحى، وأضافت أنه لم يتم السماح بزيارات لتلك الحيوانات الأليفة فى الحجر الصحى، وتم عزل الحيوانات في غرف منفصلة، والحيوانات المعزولة سيتم فحصها ورعايتها كل يوم وتقييمها لاحتياجات خاصة قد تكون لديها.

اصابة كورونا بالكلاب

كورونا فى الكلاب

اصابة كلب بكورونا

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