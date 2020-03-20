اليوم السابع
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صحة بورسعيد تتابع الإجراءات الوقائية ضد "كورونا" من غرفة عمليات المحافظة

الجمعة، 20 مارس 2020 12:04 م
صحة بورسعيد تتابع الإجراءات الوقائية ضد "كورونا" من غرفة عمليات المحافظة غرفة عمليات بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد من خلال تصريحات صحفية بانه يتابع غرفة الأزمات والعمليات بالديوان العام للوقوف على المستجدات واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وذلك برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد ابراهيم عزب المشرف العام علي غرفة الأزمات و العمليات بالمحافظة

وفى سياق آخر اجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مساءا أمس جولة تفقدية لمتابعة مدى تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي، وذلك فى إطار تنفيذ قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى صدر اليوم بشأن اغلاق المحلات والمطاعم والمقهى من بعد السابعة مساءا حتى السادسة صباحا ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

واشاد محافظ بورسعيد باستجابة الغالبية العظمي من ابناء المحافظة لقرار الغلق موكدا بانة ليس بجديد علي ابناء بورسعيد في الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ما ظهر جليا في التعاون لمواجهة الفيروس المستجد

وخلال جولته التفقدية، حذر المحافظ المخالفين للتعليمات مؤكدا على تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بقرارات الدولة بشأن قرار الغلق لافتا إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمان حفاظا على الصحة العامة لكافة المواطنين.


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