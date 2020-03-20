اليوم السابع
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وننتظر كيفية تطبيقه من هيئة الدواء الأمريكيين..

شعبة الأدوية: أكثر من 12 شركة تصنع دواء هيدروكسى كلوروكوين بمصر

الجمعة، 20 مارس 2020 10:43 ص
شعبة الأدوية: أكثر من 12 شركة تصنع دواء هيدروكسى كلوروكوين بمصر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية
كتبت سماح لبيب

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كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إنتاج أكثر من 12 شركة فى مصر دواء هيدروكسي كلوروكوين من قبل لعلاج الملاريا، مضيفا أن إعلان هيئة الدواء والغذاء الأمريكية اعتماد دواء هيدروكسي كلوروكوين لعلاج المصابون بفيروس كورونا، وهو الدواء المستخدم فى علاج مرض الملاريا هو إنجاز هام جدا لسرعة والحد من انتشار الفيروس وتقديمه كعلاج للمصابين.
 
وأضاف "عوف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا الدواء يستخدم لعلاج الملاريا والروماتيزم، موضحا أن ثبوت فعالية هذا الدواء فى فيروس كورونا ستنقذ الملايين من المصابين بفيروس كورونا، وهناك الكثير من شركات الأدوية على مستوى العالم تتسابق لعمل دواء الفيروس سواء كان علاج أو التطعيم ضد الإصابة، إلا أن دراسة الخروج بدواء فعال لابد أن يخضع لتجارب مدتها عامين على الأقل.
 
وتابع: إعلان استجابة هذا الدواء فى علاج فيروس كورونا ستوفر إجراء التجارب حول آثاره الجانبية على المصابين والذى يتم تجربتها فى أى دواء جديد يتم اكتشافه، وهذا العلاج المستخدم لمرض الملاريا منذ أكثر من 20 عاما سابقة لم يظهر منه أى أعراض جانبية تثير الخوف على حسن الإنسان، لافتا إلى أن ثبوت إيجابية الدواء تستدعى سرعة الإعلان عن طرق استخدامه من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية للبدء فى علاج المصابين ، كما أن التجارب على الأدوية الأخرى ستستمر فى طرق موازية لهذا الدواء لحين الانتهاء منها. 
 
وأشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن دواء الملاريا من السهل استخدامه فى مصر لأنه مسجل بوزارة الصحة ويتم تصنيعه فى مصر بعد استيراد المادة الخام له من الصين والهند، إلا أن هناك كميات مناسبة من المادة الخام فى مصر لبدء تصنيعه فى حالة الإعلان عن الجرعات اللازمة لكل مريض .
 
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفى أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا.
 
وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".
 
 

اخبار الاقتصاد

كورونا

الدواء

علاج كورونا

دوار الملاريا

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