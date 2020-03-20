اليوم السابع
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شركة أمريكية تنتهى من أول اختبار لفيروس كورونا في المنزل

الجمعة، 20 مارس 2020 12:26 ص
شركة أمريكية تنتهى من أول اختبار لفيروس كورونا في المنزل اختبار منزلى جديد لكورونا
كتبت إيناس البنا

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قد يكون من المقرر أن يصل أول اختبار للكشف عن الفيروس التاجي، ويكون متاحًا على نطاق واسع إلى السوق في الأسبوع المقبل ، وفقًا للشركة التي تقف وراءه.
 
ووفقا  لتقرير موقع نيويورك بوست "nypost" فإن الاختبار الجديد تقف وراء تطويره شركة Everlywell في تكساس ، التي تبيع اختبارات معملية منزلية لكل شيء من الكوليسترول إلى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتؤكد الشركة ان الاختبار سيكون مناج على موقع الشركة على الويب بدءًا من 23 مارس.
 
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وفقا للتقرير، فإن الشركة أعلنت ان الاختبار سيكون متاح  بتكلفة  135 دولارًا، بعد الإجابة أولاً على أسئلة حول الصحة الأساسية ، والأعراض وعوامل الخطر للمرض ، وفقًا لموقع الشركة .
 
ولكن لأن الاختبارات تتطلب وصفة طبية ، فإن الأطباء سوف يراجعون إجابات كل شخص أولاً ويجرون المكالمة حول ما إذا كانوا مؤهلين للاختبار أم لا. 
 
بالنسبة لأولئك الذين يفعلون ، تأتي المجموعة مع معدات جمع وتعليمات ومواد شحن آمنة تعتمد على المسحة ، كما تقول الشركة. يتم إرسال العينات التي تم جمعها إلى مختبر معتمد لاختبار COVID-19 من قبل إدارة الغذاء والدواء.
 
الأداة هي أول اختبار للفيروس التاجي يتم بيعه مباشرةً للمتسوقين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغيير السياسة الفيدرالية الأخيرة فى تشخيص المرض. 
 
 
وقد اقتصرت الاختبارات أولاً، على تلك التي قدمتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأجريت فقط في مختبرات الصحة العامة المحلية، ولكن يُسمح الآن للمختبرات المعتمدة بالبدء في تطوير وإرسال اختبارات للفيروس.
 
تم التحقق من دقة اختبار Everlywell من خلال العديد من الدراسات الطبية التي تمت مراجعتها من قبل الخبراء.

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