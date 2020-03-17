اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:08 م
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شركة يابانية تطلق "مجموعة اختبار فيروس كورونا" فى 15 دقيقة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 م
شركة يابانية تطلق "مجموعة اختبار فيروس كورونا" فى 15 دقيقة اختبارات جديدة لفيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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تدعي شركة Kurabo Industries اليابانية تطويرها اختبار لتشخيص فيروس كورونا بقيمة  235 دولارًا أمريكيًا لديها معدل دقة 95 % ويمكن استخدامها 10 مرات لاختبار الفيروس، وقد يتمكن هذا الفيروس من فحص ما يصل إلى 7000 شخص يوميًا

ووفقا لتقرير جريدة " south china morning post "، زادت اليابان بشكل كبير من إنتاج المعدات لاختبار وجود الفيروس التاجي الجديد،  بما في ذلك شركة خاصة تبيع أطقمًا تعد بأنها يمكن أن تعود بنتيجة في غضون 15 دقيقة.

ووفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ، تتمتع الدولة الآن بالقدرة على فحص ما يصل إلى 7000 شخص يوميًا ، لكنها تلتزم بسياسة اختبار الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، فخلال الفترة بين 18 فبراير و 14 مارس ، تم إجراء 29،122 اختبارًا في جميع أنحاء اليابان.

الاختبارات، التي تم تطويرها في الأصل من قبل شركة صينية شريكة ، تتضمن وضع بضع قطرات من الدم وبعض من عامل الاختبار على الغشاء من أجل التفاعل ،و يمكن للطبيب أن يؤكد في غضون 15 دقيقة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس من وجود أجسام مضادة في العينة.

اختبار فيروس كورونا
اختبار فيروس كورونا

 

تتطلب الفحوصات الحالية ، أخذ مسحات من حلق المريض وتستغرق عادةً ما بين 4 إلى 6  ساعات لإرجاع النتيجة.

تتسابق المزيد من الشركات أيضًا لتطوير اختبارات تشخيصية دقيقة وسريعة ، لإعداد أدوات ومعدات دقيقة ، للكشف عن الفيروس في ساعة واحدة بحلول نهاية مارس.


تشخيص فيروس كورونا

اختبار كورونا

معدات تشخيص كورونا

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