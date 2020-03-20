اليوم السابع
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شرطة فرنسا تتعامل بحزم مع رجل وامرأة خالفا قواعد الحظر بسبب كورونا..فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 04:59 م
شرطة فرنسا تتعامل بحزم مع رجل وامرأة خالفا قواعد الحظر بسبب كورونا..فيديو الشرطة الفرنسية تتعامل مع فتاة خالفت قواعد الحظر
كتب محمد شعلان

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في مشهد سبق حدوثه في الصين مع بداية تفشي فيروس كورونا القاتل، أظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشرطة الفرنسية بطرح رجل وامرأة على الأرض، لقيامهما بخرق قواعد حظر التجول في الشوارع، والسير في الأسواق دون مراعاة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا العالمي، وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تصرخ حتى تبتعد الشرطة عنها، بينما استسلم الرجل لتعامل رجال الشرطة مع مخالفته.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجلس الدفاع، إن الدولة تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن كورونا، وما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشي كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

 

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية، الأربعاء الماضي، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.

 

وأضاف وزير الصحة الفرنسى، أيضا أنه وقع على نموذج طلب "نافذ على الفور" لشراء أكثر من 1000 جهاز تنفس إضافى لتحويل الأسرة إلى أسرة إنعاش.

 

وكان زير الداخلية الفرنسى "كريستوف كاستنر"، قد أعلن أن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات الإغلاق التى أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشى فيروس كورونا وأن مخالفى الإجراءات سيواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.


الشرطة الفرنسية

فرنسا

حظر التجول

فيروس كورونا

كورونا

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