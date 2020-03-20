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شخص يرتدى زى ديناصور لإلقاء القمامة بإسبانيا خوفا من كورونا.. فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 07:01 م
شخص يرتدى زى ديناصور لإلقاء القمامة بإسبانيا خوفا من كورونا.. فيديو شخص يرتدى زى ديناصور
كتب هيثم سلامة

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تواجه دولة إسبانيا فيروس كورونا، من خلال العديد من التدابير الاحترازية، من ضمنها البقاء في المنازل وفقا لحالة الطوارئ، حيث ارتفع عدد الوفيات اليوم إلى 1002 بالمقارنة بـ 767 أمس، الأمر الذى سبب ذعرا كبيرا بين العديد من مواطنيها، إلا أن شخصا ارتدى زى يناصور لكى يلقى القمامة خارج منزله وقت الحظر. 

شخص يرتدى زى ديناصور (1)
 
رغم الأزمة الكبيرة التي تمر بها دولة إسبانيا، إلا أن الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية، نشرت فيديو عبر حسابها ، لشخص ارتدى زى ديناصور بعد حظر الجزئى المفروض على المواطنين لالقاء القمامة خارج المنزل، وعلقت قائلة: "يسمح باصطحاب حيوناتكم الأليفة لقضاء حاجتها فى الحظر الجزئى، ولكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات". 

في الأسبوع الماضي ، نفذ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا وبموجب ذلك ، لا يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام والأدوية  أو الانتقال إلى العمل أو الحصول على رعاية طبية أو القيام بزيارة  لدور رعاية المسنين.

شخص يرتدى زى ديناصور (2)

وفى ذات السياق، قال مسؤول الطوارئ الصحية فى إسبانيا فرناندو سايمون إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1002 اليوم الجمعة بالمقارنة إلى 767 فى  اليوم السابق  وأضاف سايمون أن عدد المصابين زاد من 17147 أمس الخميس إلى 19980 اليوم الجمعة.

وأمرت إسبانيا الفنادق بإغلاقها الخميس والبدء فى تحويلها إلى مستشفيات، حيث تريد السلطات الإسبانية استخدام الفنادق كمستشفيات لمعالجة تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية وتم إغلاق الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة القصيرة فى أحدث خطوة صارمة لإسبانيا لوقف انتشار الفيروس، وبدأت السلطات الإسبانية بالفعل فى تحويل الفنادق إلى مستشفيات مؤقتة فى الوقت الذى تكافح فيه تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 شخصًا فى البلاد وأصاب 18 ألف مريض.

 

 

 

 

 


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زى ديناصور

دولة إسبانيا

فيروس كورونا

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