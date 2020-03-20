شباب مدينة الشيخ زويد يواصلون لليوم الثانى حملات تعقيم الشوارع.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل مجموعة من الشباب فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، جهودهم التطوعية بأعمال تطهير وتعقيم المنشأت والمساكن بالمدينة، حيث قال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر بشمال سيناء، إن الشباب هم من نادي التطوع بمركز شباب الكوثر بمدينة الشيخ زويد، وتم تزويدهم بكميات من المطهرات اللازمة والمعدات، وبدورهم قاموا بجهدهم التطوعى لليوم الثانى على التوالى فى اطار حملة ينفذونها لتعقيم وتطهير المدينة.

وقال " صقر" ، أن الحملة فى يومها الثانى تم خلالها تطهير وتعقيم مدارس الحي التانويه العامة والتجريبية ومدرسة الامام الغزالي التانوية ولاتزال الجهود متواصلة، لافتا إلى أن هذا تم تحت اشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة وتوجيهات مدير المديرية ايهاب بيتا.

كانت محافظة شمال سيناء أعلنت فى بيان لها، أنه قامت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء بتطهير وتعقيم مبني ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة، حيث وصل إلي الديوان العام فريق من المديرية برئاسة الدكتورة عبير حجاب، وكيل المديرية، وكان فى استقبالهم العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأكد الغندور أن تطهير وتعقيم الديوان العام يأتي ضمن حملة التطهير والتعقيم التي يتم تنفيذها فى مختلف المصالح الحكومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مجددا على ضرورة الاستمرار في التطهير الدورى لمبانى المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس والمعاهد وغيرها من المنشآت العامة ومرافق الخدمات، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمبنى، وذلك حرصا على سلامة العاملين والمواطنين المتعاملين معها.

من ناحية أخري قام المحافظ بزيارة إلي مجموعة من الشباب بحي الفواخرية، والذين قاموا بمبادرة لتطهير وتعقيم الحي والمنطقة المحيطة.

وشارك المئات من شباب شمال سيناء فى حملات بمختلف انحاء المحافظة نفذتها الصحة والشباب والرياضة والتعليم خلالها يجرى تعقيم وتطهير منشأت عامة ومساجد ومنازل وشوراع.

الشباب المشاركون جميعهم متطوعين بينهم من يشارك بجهدة واخرين بمعدات رش وبسيارات نصف نقل فى مناطق وقرى المنبطح بوسط سيناء ونخل وقرية البرث جنوب رفح واحياء ومناطق فى نطاق مدن العريش والحسنة وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال خالد مكاوى، المتحدث بإسم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تم توجيه كافة مدراء مراكز الشباب على المشاركة وتم الاستجابة الفورية من كل الشباب بالمدن والقرى والجميع يوميا يشارك فى حملات التعقيم والنظافة التى توفر معداتها الصحة، تحت اشراف ومتابعة كل مركز شباب فى نطاق منطقته وبتوجيهات مديرية الشباب والرياضة .

وأضاف أن أخر مشاركات سجلت خلال الساعات القليلة الماضية كانت بنطاق قرية المنبطح التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، حيث تبرع الشباب بجهدهم وسيارات نصف نقول تجوب المناطق البعيدة هى تحمل معدات التطهير، كما شارك شباب مناطق وقرى مركز بئر العبد ومدينة الشيخ زويد ومناطق نخل بوسط سيناء .

وأضاف أنه فى مدينة العريش كانت المبادرات من الشباب والمشاركة بنطاق مناطق حى عاطف السادات ونادى شباب مصر، ولم تغب مشاركات الشباب فى نطاق مركز رفح بقرية البرث جنوب رفح حيث قاموا بتظيف وتعقيم المنطقة.