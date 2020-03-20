اليوم السابع
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سى إن إن: الصحراء البيضاء كنز من العجائب فى غرب مصر

الجمعة، 20 مارس 2020 05:40 م
سى إن إن: الصحراء البيضاء كنز من العجائب فى غرب مصر الصحراء البيضاء
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة  "سى إن إن " الأمريكية أنه على الرغم من شهرة  أهرام الجيزة أو المنتجعات الفاخرة على البحرين المتوسط والأحمر، فإن أحد أروع المناظر الطبيعية فى مصر هو الصحراء البيضاء ، فى منخفض الفرافرة  غرب مصر ، مؤكدة أنه  كنز من العجائب.

وأضافت الشبكة ، إن الناس الذين يقومون بجولات فى هذه المناطق غالبا ما يشعرون أنهم يزورون كوكب آخر، على الرغم من أن المكان يبعد عن القاهرة خمس ساعات فقط بالسيارات.

 وقد زادت شعبية الرحلات السياحية إلى الصحراء الغربية فى مصر بين المحليين والسياح على حد السواء. وتتراوح الأنشطة ما بين ركوب الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الدراجات الجبلية والتجديف فى الواحة البحرية القريبة .

وقال تقرير سى إن إن إن ـ الرحلة الى الصحراء البيضاء تبدأ عادة بوقفة عند منظر طبيعى مناقض تماما، وهو الصحراء السوداء، حيث تتميز هذه الصحراء بعدد لا يحصى من السلاسل الجبلية الفريدة التى يحمل كل واحد منها طبقة من الأحجار السوداء تشكلت من براكين منذ ملايين السنين، مما أضفى على المشهد الرملى طابعا ملونا.

وبعد المشى فوق إحدى القمم، يتبين أن المنطقة خالية من أى علامات الحياة بصرف النظر عن طريق واحد ممتد. لكنه ليس الطريق الذى يؤدى إلى الصحراء البيضاء. فالوصول إلى الحديقة الوطنية يتطلب سيارات دفع رباعى .


مصر

السياحة المصرية

الصحراء البيضاء

سياحة المغامرات

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