سكان نيويورك يغنون من شرفات منازلهم لتمرير لحظات الحجر المنزلي.. فيديو

كتب محمد شعلان

قام سكان مدينة نيويورك بالوقوف في نوافذ منازلهم مثلما فعل مواطني دول أوروبا، مع دخول إجراءات الحجز الصحي المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ على غرار دول أوروبا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، جانب من قيام السكان بغناء مقاطع من أغنية "الغواصة الصفراء" لفريق البيتلز الشهير في فترة الستينات من القرن الماضي مع بعضهم البعض من نوافذ منازلهم لإدخال البهجة مع فترة الحجر المنزلى.

As coronavirus restrictions went into effect in New York City, neighbors spread joy by singing The Beatles' "Yellow Submarine" with one another from their apartment windows. https://t.co/9n4cUYJZ6u pic.twitter.com/jIBH3BdWPw — ABC News (@ABC) March 20, 2020

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين من السفر الدولي ونصحت رعاياها، الذين ما زالوا في الخارج، إما بالعودة فورًا أو الاستعداد للبقاء بعيدًا في أماكن تواجدهم إلى أجل غير مسمى، وذلك في ضوء استمرار إغلاق حدود الولايات المتحدة وأوروبا لوقف الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.



الوضع فى امريكا



الوضع فى نيويورك

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية رفعت مستوى تحذير السفر الدولي من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو المستوى الأكثر خطورة بسبب جائحة فيروس "كورونا المستجد"، مما يعكس الصعوبة التي يواجهها آلاف الأمريكيين في العودة إلى الولايات المتحدة مع إغلاق الحدود وإلغاء شركات الطيران لرحلاتها الجوية.

وجاء في تحذير الخارجية الأمريكية: يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون خارج البلاد أن يرتبوا للعودة إلى الولايات المتحدة على الفور، ما لم يكونوا مستعدين للبقاء في الخارج لفترة غير محددة.

وأضاف البيان أن العديد من البلدان تعاني من تفشي "كوفيد-19" وتطبق قيود السفر والحجر الإلزامي وتغلق الحدود وتمنع غير المواطنين من دخول البلاد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تدرس دعوة الجيش لمساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، ومن بينهم مئات الأمريكيين العالقين في بيرو بسبب كورونا، ولكنه لم يقدم تفاصيل حول هذا الشأن.