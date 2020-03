سكان نيويورك يغنون من شرفات منازلهم لتمرير لحظات الحجر المنزلي.. فيديو

قام سكان مدينة نيويورك بالوقوف في نوافذ منازلهم مثلما فعل مواطني دول أوروبا، مع دخول إجراءات الحجز الصحي المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ على غرار دول أوروبا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، جانب من قيام السكان بغناء مقاطع من أغنية "الغواصة الصفراء" لفريق البيتلز الشهير في فترة الستينات من القرن الماضي مع بعضهم البعض من نوافذ منازلهم لإدخال البهجة مع فترة الحجر المنزلى.

As coronavirus restrictions went into effect in New York City, neighbors spread joy by singing The Beatles' "Yellow Submarine" with one another from their apartment windows. https://t.co/9n4cUYJZ6u pic.twitter.com/jIBH3BdWPw