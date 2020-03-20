سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 20-3-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 20-3-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، و 17.32 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 17.99 جنيه للشراء، و 18.43 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

كان البنك الأهلى المصري، قد أعلن عن البدء فى الاستثمار فى البورصة المصرية، أنه وفقا لرؤيته وقناعاته أن الانخفاض الحاصل فى البورصة المصرية هو انخفاض مؤقت ناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا والذى أثر سلبا على كل الأسواق والبورصات العالمية، حيث أدى إلى انخفاض حاد فى بورصات العالم أجمع بصرف النظر عن قوة أو ضعف الأداء الحقيقى للشركات، وبالتالى قيام العديد من المستثمرين العالمين بالخروج من الأسواق الناشئة كسلوك طبيعى للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات .

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إن هذا القرار يأتى ضمن القناعة الخاصة بأن تدنى البورصة لأقل من قيمتها الحقيقية لا يعبر عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات، وأن الانخفاض الحالى هو انخفاض مؤقت وبالتالى فهى فرصة سانحة للشراء، وتحقيق أرباح مستقبلية على المدى المتوسط والطويل، وأن المبلغ المخصص قابل للزيادة لمزيد من المساهمة.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، أن معدلات الأداء الأساسية الجيدة للشركات المقيدة فى البورصة المصرية على المدى المتوسط والطويل فى الفترات الأخيرة مع التوقع المستقبلى بأن أسعار الأسهم ستعاود الارتفاع فى المدى المتوسط والطويل ساعد على اتخاذ قرار المساهمة بشكل قوى فى البورصة المصرية، وأننا على استعداد لتخصيص المزيد من الأموال للاستثمار فى تلك الأسهم لتعويض الخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب والعرب.