سريلانكا تفرض حظر تجول في أنحاء البلاد مع احتدام المعركة ضد كورونا في آسيا

(رويترز)

أغلقت المساجد في سريلانكا من اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى في الوقت الذي من المقرر أن تفرض فيه الجزيرة حظرا للتجول على مستوى البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل قيام دول جنوب آسيا بتكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يصب جنوب آسيا المكتظ بالسكان والبالغ عددهم نحو 1.9 مليار نسمة بضرر بالغ مثل مناطق أخرى من العالم لكن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تتزايد في باكستان والهند وسريلانكا ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين في أنحاء المنطقة حاليا 750 حالة. كما توفي سبعة أشخاص.

وتخشى السلطات من احتمال تعرض البلاد للخطر حال بدء الفيروس في الانتشار محليا بسبب فقر المنشآت الصحية والبنية التحتية في أماكن كثيرة بالمنطقة. وأصاب الفيروس بالفعل أكثر من 245 ألف شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من عشرة آلاف.

ومن المقرر أن تفرض الشرطة حظرا للتجول في أنحاء البلاد من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين مع تحرك السلطات في الجزيرة إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أصاب 65 شخصا هناك.

وأصدرت الجهة الدينية، التي تراقب المساجد في البلاد، أوامرها إلى الجوامع بالإغلاق إلى أجل غير مسمى. ويشكل المسلمون نحو عشرة بالمئة في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

وفي الوقت ذاته، فحصت المساجد في أماكن أخرى بالمنطقة درجة حرارة المصلين باستخدام موازين الحرارة وحثتهم على الحفاظ على مسافة أكبر بينهم خلال صلوات الجمعة.

مناشدة مودي في خطاب للأمة في وقت متأخر من أمس الخميس

ناشد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي المواطنين البقاء في منازلهم وتجنب التدافع للشراء بدافع الذعر في الوقت الذي أعدت فيه الهند خططا لوقف كل الرحلات الدولية في محاولة للحد من أعداد المصابين في البلاد الذين تجاوز عددهم 200 شخص حتى اليوم الجمعة.

وعقب مناشدة مودي، قال مسؤول بارز في أحد أحياء مدينة أيودهيا بولاية أوتار براديش في شمال الهند إنه يتوقع أن تلغي حكومة الولاية (رام نافامي ميلا) وهو تجمع ديني كبير للهندوس في المدينة "نتوقع أمرا رسميا في غضون يومين وسيكون متماشيا مع ما قاله رئيس وزرائنا في خطابه أمس".

ويجذب تجمع (رام نافامي ميلا) ملايين الهندوس إلى المدينة المقدسة. وتتوقع السلطات زيادة الأعداد هذا العام إذ يتوقع أيضا إقامة الاحتفال بذكرى تأسيس معبد رام الكبير.

وقال شاراد شارما المتحدث باسم منظمة (فيشوا هيندو باريشاد) الهندوسية القومية إن المنظمة طالبت كوادرها بعدم إقامة أي مسيرات في تجمع (رام نافامي) "نطالب الناس أيضا بالصلاة والاحتفال برام نافامي في منازلهم أو في حدود المعبد وألا يجتمعوا بأعداد كبيرة في أي مكان. وسنلبي مناشدة رئيس وزرائنا".