رسالة دعم أوروبى لرئيس إيطاليا بسبب كورونا: لست وحدك وروما ستخرج من الأزمة أقوى

كتبت: هناء أبو العز

أرسل رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل خطابًا لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، عبر فيه عن دعمه لدولته وشعبها تجاه أزمة كورونا الذى حصد أرواح العشرات، وقال فيه كنتم على خط المواجهة،و ستخرج إيطاليا وأوروبا أقوى من ذي قبل.

وقال ميشيل فى خطابه: أكتب إليكم في وقت أزمة خطيرة لإيطاليا وأوروبا، أزمة حدد فيها القدر لبلدك الدور الصعب والمثير لكونك على خط المواجهة في مكافحة انتشار جائحة CODIV-19 في القارة.

وأضاف ميشيل ، أشعر أنه يجب أن أتوجه إلى كل إيطاليا ليس فقط بإعجابي الخاص ، ولكن أيضًا بإعجاب أعضاء المجلس الأوروبي الذين يشرفني أن أترأسهم ، للجهود المذهلة للعاملين الصحيين الإيطاليين ، الذين تعمل بدون توقف في ظروف الطوارئ منذ أسابيع الآن ، وللعمل الدؤوب من الحماية المدنية.

وعبر عن امتنانه بالدور الرائد للسلطات الإيطالية في إدارة الأزمة، مع اتخاذ تدابير واسعة النطاق وذات أهمية اجتماعية في الوقت المناسب لاحتواء انتشار العدوى.

و في الوقت الذي قد يكون فيه البعض قد قلل من حجم التهديد ، أظهرت إيطاليا إحساسًا لا يتزعزع بالبصيرة والوحدة والمرونة، شكلت استجابة إيطاليا ، وتشكل ، نموذجًا للعديد من البلدان ، ليس فقط في أوروبا ، التي أجبرت ، مع تأخير لمدة بضعة أسابيع فقط ، على تلبية نفس الاحتياجات من حيث الصحة والاستجابة الاجتماعية.

وأضاف: تعمل المؤسسات الأوروبية مع الرئيس كونتي ومع الحكومة الإيطالية لتنسيق إجراءات أكثر فعالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يظهر تأثير هذا الإجراء دائمًا على الفور للرأي العام الوطني ، لكننا مقتنعون بأنهم سيساعدوننا على مواجهة الأزمة أكثر اتحادًا ، والخروج منها في أقرب وقت ممكن ، وإدارة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي المحتوم .

وأكد رئيس المجلس الاوروبى: اتخذنا تدابير لتقييد تصدير معدات الحماية والمساعدة الصحية، وإجراءات دعم الأزمة المالية التي أعلن عنها الليلة الماضية رئيس البنك المركزي الأوروبي لاجارد ،و دعم البحث لتطوير لقاح وعلاج طبي ملائمين بسرعة ،وإغلاق الحدود الخارجية لمنطقة شنغن ؛ والجهود المبذولة ، داخليًا وفي بلدان ثالثة ، لضمان أن جميع المواطنين الأوروبيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم يمكنهم القيام بذلك بسرعة، مشيرا إلى أن الوحدة والتضامن هي دعائم اتحادنا وأي محاولات لتقويضها ستتوقف على الفور في مسارها.

ويواصل المجلس الأوروبي إعطاء زخم سياسي لا هوادة فيه ودعم هذا العمل المشترك، سنقوم بالتشاور مرة أخرى الأسبوع المقبل ، لاتخاذ قرار معا بشأن المزيد من التدابير ورصد التقدم.

وقال ميشيل: أود من خلالكم ، أن أقدم لمواطنيكم رسالة بسيطة وقلبية: إيطاليا ليست وحدها، ولا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها في هذه الأزمة، ولا ينبغي لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها. يجب علينا مساعدة ودعم بعضنا البعض.

وأنهى خطابه قائلأ: أعرف إلى أي مدى تشارك ، شخصياً وسياسياً ، الارتباط بهذه القيم المشتركة. وأنا مقتنع بأنكم ستستمرون في تفسيرها ، حتى في مثل هذا الوقت العصيب للرأي العام ، الذي يساوره القلق بشأن الأزمة وإعادة ظهور قوى الطرد المركزي التي تحرض عليها سياسات الهوية، وأود أن أجدد ، من خلالكم إلى البلد ، تعازي المؤسسات الأوروبية من أجل المأساة التي تعيشها إيطاليا ، وتعازي العديد من الضحايا وأحبائهم وجميع أولئك الذين يقاتلون ضد هذا الوباء.