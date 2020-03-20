اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رسالة دعم أوروبى لرئيس إيطاليا بسبب كورونا: لست وحدك وروما ستخرج من الأزمة أقوى

الجمعة، 20 مارس 2020 09:28 م
رسالة دعم أوروبى لرئيس إيطاليا بسبب كورونا: لست وحدك وروما ستخرج من الأزمة أقوى مطاعم ايطاليا خالية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل رئيس المجلس الأوروبى  تشارلز ميشيل خطابًا لرئيس الجمهورية الإيطالية  سيرجيو ماتاريلا، عبر فيه عن دعمه لدولته وشعبها تجاه أزمة كورونا الذى حصد أرواح العشرات، وقال فيه كنتم على خط المواجهة،و ستخرج إيطاليا وأوروبا أقوى من ذي قبل.
 
 وقال ميشيل فى خطابه: أكتب إليكم في وقت أزمة خطيرة لإيطاليا وأوروبا،  أزمة حدد فيها القدر لبلدك الدور الصعب والمثير لكونك على خط المواجهة في مكافحة انتشار جائحة CODIV-19 في القارة.
 وأضاف ميشيل ، أشعر أنه يجب أن أتوجه إلى كل إيطاليا ليس فقط بإعجابي الخاص ، ولكن أيضًا بإعجاب أعضاء المجلس الأوروبي الذين يشرفني أن أترأسهم ، للجهود المذهلة للعاملين الصحيين الإيطاليين ، الذين تعمل بدون توقف في ظروف الطوارئ منذ أسابيع الآن ، وللعمل الدؤوب من الحماية المدنية.
 وعبر عن امتنانه بالدور الرائد للسلطات الإيطالية في إدارة الأزمة، مع اتخاذ تدابير واسعة النطاق وذات أهمية اجتماعية في الوقت المناسب لاحتواء انتشار العدوى.
و في الوقت الذي قد يكون فيه البعض قد قلل من حجم التهديد ، أظهرت إيطاليا إحساسًا لا يتزعزع بالبصيرة والوحدة والمرونة،  شكلت استجابة إيطاليا ، وتشكل ، نموذجًا للعديد من البلدان ، ليس فقط في أوروبا ، التي أجبرت ، مع تأخير لمدة بضعة أسابيع فقط ، على تلبية نفس الاحتياجات من حيث الصحة والاستجابة الاجتماعية.
 
وأضاف: تعمل المؤسسات الأوروبية مع الرئيس كونتي ومع الحكومة الإيطالية لتنسيق إجراءات أكثر فعالية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يظهر تأثير هذا الإجراء دائمًا على الفور للرأي العام الوطني ، لكننا مقتنعون بأنهم سيساعدوننا على مواجهة الأزمة أكثر اتحادًا ، والخروج منها في أقرب وقت ممكن ، وإدارة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي المحتوم .
 
وأكد رئيس المجلس الاوروبى: اتخذنا تدابير لتقييد تصدير معدات الحماية والمساعدة الصحية، وإجراءات دعم الأزمة المالية التي أعلن عنها الليلة الماضية رئيس البنك المركزي الأوروبي لاجارد ،و دعم البحث لتطوير لقاح وعلاج طبي ملائمين بسرعة ،وإغلاق الحدود الخارجية لمنطقة شنغن ؛ والجهود المبذولة ، داخليًا وفي بلدان ثالثة ، لضمان أن جميع المواطنين الأوروبيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم يمكنهم القيام بذلك بسرعة، مشيرا إلى أن الوحدة والتضامن هي دعائم اتحادنا وأي محاولات لتقويضها ستتوقف على الفور في مسارها.
 
ويواصل المجلس الأوروبي إعطاء زخم سياسي لا هوادة فيه ودعم هذا العمل المشترك،  سنقوم بالتشاور مرة أخرى الأسبوع المقبل ، لاتخاذ قرار معا بشأن المزيد من التدابير ورصد التقدم.
وقال ميشيل: أود من خلالكم ،   أن أقدم لمواطنيكم رسالة بسيطة وقلبية: إيطاليا ليست وحدها، ولا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها في هذه الأزمة، ولا ينبغي لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها. يجب علينا مساعدة ودعم بعضنا البعض.
 
وأنهى خطابه قائلأ: أعرف إلى أي مدى تشارك ، شخصياً وسياسياً ، الارتباط بهذه القيم المشتركة. وأنا مقتنع بأنكم ستستمرون في تفسيرها ، حتى في مثل هذا الوقت العصيب للرأي العام ، الذي يساوره القلق بشأن الأزمة وإعادة ظهور قوى الطرد المركزي التي تحرض عليها سياسات الهوية، وأود أن أجدد ، من خلالكم   إلى البلد ، تعازي المؤسسات الأوروبية من أجل المأساة التي تعيشها إيطاليا ، وتعازي العديد من الضحايا وأحبائهم وجميع أولئك الذين يقاتلون ضد هذا الوباء.
 
 
 

ايطاليا

كورونا

الاتحاد الاوروب

المجلس الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

380 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا

الجمعة، 20 مارس 2020 05:59 م

صور.. تشيع ودفن جثمان المواطن المصرى المتوفى بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا

الجمعة، 20 مارس 2020 05:55 م

رئيس رابطة لاعبي إيطاليا: رؤساء الأندية مثل فرقة تيتانيك الموسيقية

الجمعة، 20 مارس 2020 05:29 م

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 10 آلاف شخص وإصابة ربع مليون آخرين.. إيطاليا تسجل أكثر حالات وفاة بـ3405 متوفى.. إسبانيا تعلن وفاة أكثر من ألف حالة.. والسعودية تتخذ تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال

الجمعة، 20 مارس 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة