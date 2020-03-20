دير شبيجل: ألمانيا تعتزم تأسيس صندوق لدعم الشركات المتضررة من كورونا

رويترز

ذكرت دير شبيجل، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تخطط لتأسيس صندوق حجمه نصف تريليون يورو لدعم الشركات التى تواجه صعوبات فى المدفوعات بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ سيكون بمقدوره ضمان التزامات أو ضخ رأس مال عند الضرورة.

وسيكون الصندوق البالغ حجمه 500 مليار يورو تقريبا (538.05 مليار دولار) مماثلا لصندوق خاص لاستقرار الأسواق حجمه 480 مليار يورو أسسته الحكومة لدعم البنوك وقت الأزمة المالية. وقالت دير شبيجل إن الحكومة مستعدة لإحياء ذلك الصندوق أيضا إذا واجهت البنوك مصاعب.

وقالت المجلة إن وزارة المالية تدرس حاليا تدشين برامج دعم خاصة بقيمة 180 مليار يورو تقريبا، مضيفة أن هناك احتمالا لزيادة المبلغ إلى 700 مليار يورو.

ونقلت عن مسؤول بالمالية قوله "ندرس ببساطة قيما لم تُوجد فى السابق".

ولم يتسن الوصول إلى وزارة المالية حتى الآن للحصول على تعليق.