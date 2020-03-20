حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

كتب وليد عبد السلام

بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى غادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين فى الأول من مارس لزيارة الصين لتقديم الدعم والتضامن للشعب الصينى مع تسليم حكومتهم هدية مصر من الأدوية والمستلزمات تعينهم فى حربهم ضد كورونا.

الزيارة التى وجه الرئيس بها للصين كانت استثنائية لمسئول رسمى وبما كانت الأولى والوحيدة فى الظرف التى واجهته الصين بسبب زحف فيروس كرونا فى مختلف مدنها فكانت لها بعدين الأول معنوى داعم لدولة كالصين بيننا وبينهم تعاون كبير على مدار سنوات والثانى استراتيجى يهدف لفهم آليات تعامل التنين الصينى مع الفيروس المجهرى كورونا عن قرب واستطاعت تحجيم انتشار الفيروس لتعلن المفاجأة السارة للعالم بأنها سيطرت على كورونا.

مواقف مصر القوية والوقوف إلى جوار الدول فى أزماتها بنوايا صادقة يعود لمصر خيرا فأهدت الصين خلال زيارة وزيرة الصحة لمصر نسخة من الوثيقة السادسة لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن خلاصة خطط الصين فى احتواء الأزمة والوصول بحد الإصابات إلى الصفر.

الوثيقة الصينية السادسة التى حصلت عليها مصر مع أكثر من 1000 كاشف عن الفيروس تضمن تعريفا محددا للمرض وآليات الوقاية منه والتعامل مع الحالات المشتبه فيها والتعامل فى الحجر الصحى بالإضافة إلى البرتوكولات العلاجية التى تستطيع انقاذ المرضى فضلا عن البناء الخططى لإدارة الأزمة داخل المستشفيات والمعامل والعودة إلى الوضع الطبيعى بالوصول للإصابات إلى الصفر.

الوثيقة الصحية السادسة للصين تتضمن 6 محاور مهمة تتعلق بالتعرف على الفيروس والمحور الثانى الوقاية الشخصية والثالث الوقاية المنزلية والرابع العودة للمدرسة والخامس التعامل اليومى فى المؤسسات والسادس العلاج من الأعراض.

وزارة الصحة حالياً تعكف على دراسة المحاور الـــ 6 للوثيقة الصينية من خلال الخبراء فى القطاعات الطبية المختلفة للخروج بآليات تنفيذ مناسبة للوضع الصحى فى مصر خاصة فى ظل الإصابات المنخفضة مقارنتا بالصين وقتها.