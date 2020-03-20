حبس متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم "عادل. ع"، عامل، تهمة حيازة وإحراز 450 قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة بدر.

وكانت بداية الواقعة عندما بورود معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عامل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأمكنة تم تحديد المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى من متحصلات تجارته وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.