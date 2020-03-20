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جونسون: نبذل جهدا لتوفير كل المعدات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:11 م
جونسون: نبذل جهدا لتوفير كل المعدات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا جونسون
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون: "نبذل جهدا لتوفير كل المعدات الطبية اللازمة، مطالبا البريطانيين بالتسوق "بشكل عقلانى"، جاء ذلك فى خبر عاجل أوردته فضائية "العربية".

 

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أوضح أمس الخميس، أن بريطانيا تأمل فى التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو حزيران.

 

وتابع خلال مؤتمر صحفى "فى هذه اللحظة، المرض ينتشر بطريقة لا تستجيب فيما يبدو لمحاولات تدخلنا"، وأضاف "أعتقد أن مزيجا من الإجراءات التى نطلب من الناس اتباعها وإجراء فحوص بشكل أفضل وتحقيق تقدم علمى سيتيح لنا التغلب على (الفيروس) خلال الأسابيع الأثنى عشر المقبلة.. ليس بوسعى أن أقف هنا وأقول إن الأعداد ستتراجع بحلول نهاية يونيو. هذا ممكن لكن ببساطة لا أستطيع أن أقول ذلك بيقين".
 
 

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