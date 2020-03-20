جونسون: نبذل جهدا لتوفير كل المعدات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون: "نبذل جهدا لتوفير كل المعدات الطبية اللازمة، مطالبا البريطانيين بالتسوق "بشكل عقلانى"، جاء ذلك فى خبر عاجل أوردته فضائية "العربية".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أوضح أمس الخميس، أن بريطانيا تأمل فى التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو حزيران.