جامعة الأزهر: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول دون التقيد بسداد المصروفات

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2019 / 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات.

وقال بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، "إن قرار رئيس الجامعة، يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الشاملة التى تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتيسيير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية".

وكان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الازهر، أكد أن الطالب الذي ليس لديه بريد إليكتروني باسمه من الجامعة عليه أن يدخل على الرابط التالي ليكتب بياناته، حتى يتسنى للجامعة إرسال بريد إلكترونى لجميع الطلاب الذين يتم تسجيل بياناتهم خلال 48 ساعة .

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البريد الإلكتروني يتيح للطلاب مشاهدة كل الفيديوهات ويستفيد من خدمات أخرى كثيرة جدا من خلال هذا البريد.

من ناحية اخرى، و في إطار حرص جامعة الأزهر على التكاتف مع الدولة فيما تتخذه من قرارات للعبور من هذه الأزمة (فيروس كورونا) أهابت بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الانسياق خلف الشائعات أوالتهافت على تخزين السلع أو الأطعمة التي تزيد عن الاستهلاك المعتاد وكذا عدم الإفراط في استخدام الأدوات الصحية التي تخرج عن نطاق التوجيهات التي تصدر ها الجهات الطبية المختصة كون الالتزام بذلك سيكون له الأثر والمرور الطيب في الحفاظ على الصحة وتلافي التأثير السلبي على ارتفاع الأسعار وأسواق المال وهو مايصب في مصلحة اقتصادنا القومي الذي يجب أن نحافظ عليه ونعمل على تنميته.