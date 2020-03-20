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تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 ص
تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط كورونا
كتب - إسماعيل رفعت

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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق دورات مياه المساجد، وكولديرات المياه لوقف تناقل عدوى كورونا، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببًا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.
 
1- غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد.
 
2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد. 
 
3- المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة. 
 
4- تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد. 
 
5- نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا. 
 
6- اعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.
 
7 - ونبهت على جميع المصابين بنزلات البرد ونحوها تجنب الذهاب إلى المسجد فى هذه الأيام تحرزًا، أما المصاب بالفيروس فلا يجوز له الذهاب إلى المسجد أصلًا، لما يترتب على ذهابه من ضرر بالغ.
 
8 - من أراد الذهاب إلى المسجد فينبغى ألا يطيل المكث أكثر من وقت الصلاة، ويفضل أن يأخذ مصلاه الخاص ما أمكن ذلك، وأن يتجنب المعانقة والمصافحة.
 
9 - المساجد التى بها ساحات مفتوحة يفضل أن تكون جميع الصلوات بالصحن، وتكون صلاة الجمعة بساحة المسجد أو صحنه المفتوح في جميع المساجد التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح.
 
10 - يجب ألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، أو تكون أقصر من ذلك ما أمكن، مع عدم الإطالة فى سائر الصلوات، والأخذ بأيسر المذاهب فيها.

 


وزاره الاوقاف

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