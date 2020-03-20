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تعرف على البرنامج اليومى لنجيب ساويرس أثناء تواجده في المنزل بسبب "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 11:36 ص
تعرف على البرنامج اليومى لنجيب ساويرس أثناء تواجده في المنزل بسبب "كورونا" نجيب ساويرس
كتب خالد إبراهيم

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لبى رجل الأعمال نجيب ساويرس، دعوات البقاء في المنزل، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر حاليا في كافة أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة البقاء في المنزل خوفا من العدوى.

ورغم استجابة ساويرس لهذه الدعوات، إلا أنه أعرب عن استياءه بسبب "الزهق والحبسة" من الجلوس في المنزل.

وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، "برنامج اليوم .. الساعة 08:30 من السرير الى الحمام ... الخروج من الحمام الى المطبخ .. تناول الإفطار"

نجيب ساويرس على تويتر
نجيب ساويرس على تويتر

 

وتابع، "بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف .. الساعة 13:00 الاكل في المطبخ .. والساعة 14:30 سيستا على الكنبة، وبعدالظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاي الساخن مع الكعك .. العودة في وقت متأخر الى السرير .. رحلة سعيدة"

وكان ساويرس قد ظهر مع النجم محمد رمضان وهما يرقصان على أغنية "رايحين نسهر"، ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" فيديو له وهو يغنى على أغنية "رايحين نسهر" خلال حفلة في أحد الملاهي الليلة وحينما جاء المقطع الخاص بـ"بم بم بم" تفاعل نجيب ساويرس بالرقص مع محمد رمضان، وعلق رمضان قائلا: " صاحب الذهن الحاضر .. نجيب ساويرس".

 

 

 


نجيب ساويرس

كورونا

محمد رمضان

فيروس كورونا

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