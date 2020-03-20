تطهير جميع المنشآت الحكومية والمنتزهات ببورسعيد حفاظا على صحة المواطنين من كورونا.. صور

وعلى الفور استجاب المهندس أسامة رخا مدير عام مكافحة القوارض والحشرات ومكافحة ناقلات الأمراض، بالتنسيق مع الاحياء والجهاز المعاون بالمركز للتنفيذ الفعلى والعاجل لعمليات التطهير المكثف والسريع للسيطرة على انتشار الفيروس من خلال التحرك الفورى لتطهير جميع المنشأت الحكومية ومبنى الديوان العام ومبانى الأحياء والمتنزهات والممشى السياحى.

وأظهر فريق مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد حرصهم على سلامة المحافظة بأكملها وحصر جميع الأماكن المتعارف عليها بكثافة التوافد المواطنين إليها و تكثيف عملية التطهير لجميع المنشآت الحيوية والمنتزهات.

ومن جانبهم أعرب أفراد وحدة ناقلات الأمراض بالصحة وفريق التطهير المكثف عن اطمئنانهم بأنفسهم على سلامة الجميع للقضاء على أى احتمالية اشتباه بوجود الفيروس بالأماكن المجاورة ومن ثم تم التعقيم والتطهير حفاظا على المواطنين .

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد من خلال تصريحات صحفية بانه يتابع غرفة الأزمات والعمليات بالديوان العام للوقوف على المستجدات واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وذلك برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد ابراهيم عزب المشرف العام علي غرفة الأزمات و العمليات بالمحافظة

وفى سياق آخر، أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مساءا أمس جولة تفقدية لمتابعة مدى تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي، وذلك فى إطار تنفيذ قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى صدر اليوم بشأن اغلاق المحلات والمطاعم والمقهى من بعد السابعة مساءا حتى السادسة صباحا ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

واشاد محافظ بورسعيد باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق، موكدا أنه ليس بجديد علي ابناء بورسعيد في الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ما ظهر جليا في التعاون لمواجهة الفيروس المستجد

وخلال جولته التفقدية، حذر المحافظ المخالفين للتعليمات مؤكدا على تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بقرارات الدولة بشأن قرار الغلق لافتا إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمان حفاظا على الصحة العامة لكافة المواطنين.

تطهير جميع المنشآت الحكومية والمنتزهات ببورسعيد



تطهير جميع المنشآت الحكومية والمنتزهات ببورسعيد



تطهير جميع المنشآت الحكومية والمنتزهات ببورسعيد



تطهير جميع المنشآت الحكومية والمنتزهات ببورسعيد



