تجديد حبس قاتل فتاة بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة أول الرمل تجديد حبس المتهمين بقتل فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد شهدت دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية واقعة مقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عاما بعدما فشل المتهم فى اغتصابها فقرر التخلص منها خوفا من افتضاح أمره وكشف الواقعة فقرر خنقها وتسديد لها عدة طعنات فى جسدها أودت بحياتها .

تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى السيدات بالعثور على جثة ابنتها طالبة ( 13 سنة) مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول - خاتم وقرط ذهب خاصين بإبنتها - تلفاز- بوتاجاز - أسطوانة غاز).تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجنى عليها - له معلومات جنائية) وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم باتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجنى عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين. و لدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة المشار إليها، وطلب من المجنى عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدى عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها وقام بخنقها باستخدام حبل فأودى بحياتها.

وعقب ذلك استعان بباقى المتهمين لنقل المسروقات باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، دون علمهما بارتكابه للواقعة وقام بإخفاء المسروقات لدى أحد الأشخاص (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل ) تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة، وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.