اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو: أبلغنا الإيرانيين أنهم سيحاسبون على هجمات استهدفت قواتنا في العراق

الجمعة، 20 مارس 2020 07:11 م
بومبيو: أبلغنا الإيرانيين أنهم سيحاسبون على هجمات استهدفت قواتنا في العراق بومبيو
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الإيرانيين أنهم سيحاسبون على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وأفاد بيان يوم الاثنين الماضى بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، وذلك بعد هجوم صاروخي ثان على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم داعش.

وقال البيان "شدد الوزير بومبيو على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات. أشار الوزير بومبيو إلى أن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعا عن نفسها".

 

وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن الرجلين تحدثا أمس الأحد بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.

 


بومبيو

العراق

إيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة