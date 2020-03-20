اليوم السابع
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بلغاريا تعبئ الجيش للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 07:30 م
بلغاريا تعبئ الجيش للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا البرلمان البلغارى
صوفيا (رويترز)

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 وافق البرلمان البلغارى، بعد مناقشة ساخنة اليوم الجمعة على السماح للجيش بالمساعدة فى تطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا مع تفويضه باستخدام القوة فى حالة الضرورة القصوى.

 

وستتم تعبئة القوات المسلحة لمساعدة السلطات المدنية فى السيطرة على تنقلات الأشخاص مع تفويضه بإيقاف المركبات والأفراد لحين وصول الشرطة واستخدام القوة إذا تبين أنها البديل الأخير.

 

ولم يقابل القرار باستخفاف. وقال كروم زاركوف من الحزب الاشتراكى المعارض وهو واحد من 55 نائبا اقترعوا ضد نشر الجيش لمكافخة المرض "لا يمكن ضرب فيروس ببندقية آلية".

 

ووصف زاركوف الإجراء بأنه غير مبرر. لكن البرلمان وافق عليه بأغلبية 89 صوتا مقابل 55 وامتناع نائبين عن التصويت، وفى بلغاريا حتى اليوم 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتوفى ثلاثة أشخاص بالمرض، وفرضت بلغاريا حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمطاعم والحانات وحظرت جميع رحلات العطلات الخارجية والداخلية.

 

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

بلغاريا

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