اليوم السابع
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اليمن: نتابع حالة طلابنا القادمين من الصين

الجمعة، 20 مارس 2020 04:57 م
اليمن: نتابع حالة طلابنا القادمين من الصين رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك
إيمان حنا

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تابع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أحوال الطلاب والجالية اليمنية الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضوء الاعلان عن سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وفق وكالة الانباء اليمينة.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء، مع سفير اليمن لدى الإمارات فهد المنهالي وعدد من الطلاب اليمنيين في الإمارات والذين تم إجلاؤهم من الصين، وهنأهم بالسلامة مع عوائلهم.

وتوجه الدكتور معين عبد الملك، بخالص الشكر والتقدير لدولة الامارات على موقفها الإنساني، في إجلاء الطلاب اليمنيين وعوائلهم من مدينة ووهان الصينية واحتضانهم في مدينة الإمارات الإنسانية، وتقديم كافة اشكال الرعاية والعناية لهم والاجراءات الاحترازية الضرورية حتى التاكد من سلامتهم، معربا عن التقدير للبعثة الدبلوماسية اليمنية في ابوظبي على جهودها في التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في تنفيذ عملية الاجلاء، وحتى التاكد من سلامتهم.

كما أطمان رئيس الوزراء على أحوال الطلاب والجالية اليمنية في الصين، بعد النجاح الذي تحقق في احتواء الوباء، وعدم تسجيل أي إصابة في اوساط اليمنيين هناك..منوها بمشاركة عدد من الطلاب اليمنيين بفعالية إلى جانب الاصدقاء الصينين في مكافحة الوباء منذ البدايات الأولى لتفشيه.

واثنى رئيس الوزراء في اتصالات هاتفية مع القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى الصين أحمد جابر، وعدد من الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان، على جهود البعثة الدبلوماسية اليمنية في الصين، ومتابعتها المستمرة والاستثنائية للطلاب والجاليات اليمنية والاطمئنان عليهم أولا بأول، مجددا الشكر والتقدير للصين وقيادتها في الاستجابة السريعة لمواجهة الوباء وحماية الأجانب المقيمين في الصين ومنهم اليمنيين ومعاملتهم مع الصينيين بدون تفرقة بل باهتمام اكبر .

 

معين عبدالملك

اليمن

كورونا

وباء كورونا

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