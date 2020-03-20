الوسواس القهرى مرض نفسى له أعراض كثيرة.. اعرفها

فاطمة ياسر

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالوسواس القهري، هذا المرض الذي يعد اضطرابا نفسيا يتسبب في حدوث تغيير بنمط التفكير والأفكار وأيضا التعرض لهواجس والمخاوف غير المعقولة ولا عقلية، وهذا الأمر يتسبب في قيام المصاب لإجراء بعض السلوكيات غير الجيدة وغير المعقولة ذهنيا.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، فإن تعرض الشخص للإصابة بالوسواس القهري يقوده إلي عدم الرغبة في القيام بأي نشاط يومي، والتعرض الدائم للتوتر غير المنطقي.

وقدم التقرير العديد من الأعراض الخاصة بمرض الوسواس القهري، ومنها:

-الخوف الشديد من بعض الأشياء كالأتربة والرعد والبرق والأمطار.

-التعرض للتفكير في حدوث أفكار عدوانية كالرغبة في الانتحار أو قتل أحد المقربين.

-الشك في جميع الأشياء المحيطة بك.

-التوتر الغير منطقي والغير عقلاني.

-يكون الشخص المصاب متعرض بشكل كبير للعصبية.

-اتباع روتين يومي لا يقوم بتغيره في أي حالة من الأحوال.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالوسواس القهري، ومنها، التعرض لبعض التغيرات البيولوجية ووظائف في المخ، وهذا الأمر يحدث في الأغلب في سن البلوغ.

وأضاف التقرير، أن العوامل الجينية لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة أي أن الجينات الوراثية ومعاناة أحد أفراد الأسرة لها دور كبير في فرص الإصابة، بالإضافة إلي العوامل البيئية، ككثرة التعرض للضغوط النفسية، والصدمات.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من المضاعفات التي تطرق في حياة الشخص المصاب بالوسواس القهري في حالة إهمال علاجه، ومنها التعرض لمشاكل صحية مثل التهاب الجلد، وعدم القدرة علي التركيز في العمل أو المدرسة، والإكثار من حدوث مشاكل مع الأخريين، والتعرض لأفكار السلبية كراغبة في الموت والانتحار.

وأضاف التقرير، أنه من أفضل أنواع العلاج الخاصة بالوسواس القهري، هي التعرض لجلسات العلاج المعرفي السلوكي عند طبيب نفسي، فهذا الأمر يساعد بشكل كبير في التخلص من جميع المشاكل النفسية التي يتعرض لها البعض، ويسعى للوصول للعلاج، مع أخذ بعض العلاجات كمضادات الاكتئاب.