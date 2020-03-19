متى يصبح فيروس كورونا سببا فى إصابتك بالوسواس القهرى

كتبت فاطمة خليل

مع انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وما تتداوله نشرات الأخبار ومنظمات الصحة حول العالم من إرشادات وطرق للوقاية من عدوى فيروس كورونا، قد يتحول خوفك من هذا الفيروس إلى مرض نفسى، خاصة عند اتباعك بعض طرق الوقاية بإفراط وليس باعتدال، ومنها على سبيل المثال، كثرة غسيل اليدين أو ارتداء قناع وعدم لمس وجهك وتطهيره بالمعقم، قد تتحول هذه السلوكيات إلى مرض الوسواس القهرى الذي يدفعك على فعل هذه الأشياء بشكل مبالغ فيه.

ووفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا" فعلى الرغم من أنه من الضروري اتباع القواعد ولكن الإفراط في كل شيء سيئ، حيث يمكن أن يكون غسل يديك كثيرًا أو تطهير الأشياء مرارًا وتكرارًا علامة على أنك مصاب بالوسواس القهرى.

علامات الوسواس القهرى من فيروس كورونا



كثرة غسل يديك



بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الوسواس القهري، فإن عدم غسل أيديهم هو جزء من علاجهم، و يصبح مثل هذا الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لهم حيث يجب عليهم غسل اليدين بشكل إلزامي والذي يمكن أن يزيد من أعراض الوسواس القهري.

بالنسبة للآخرين أيضًا، من الضروري اتخاذ طرق الوقاية من كورونا ، ولكن إذا شعرت بالقلق والتوتر عند عدم غسل يديك، فهذا يمثل مشكلة بالنسبة لك.

يعد غسل يديك في كل مرة تأتي من الخارج أمرًا ضروريًا، ولكن لا تحتاج إلى غسل يدك كل ساعة إذا كنت في منزلك.

و الذعر الذي يعيشه الناس بسبب فيروس كورونا، يؤدي بهم إلى الوقوع فريسة للقلق، لذا يجب عليك تثقيف نفسك بما فيه الكفاية من مصادر موثوقة أو أطباء بشأن التدابير الوقائية وكم مرة يجب أن تغسل يديك.

وتوصى منظمة الصحة العالمية بغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بعد القدوم من الخارج أو قبل تناول أي شيء وبعد دخول دورة المياه، يجب عليك أيضًا غسل يديك إذا لمست أي شيء في الأماكن العامة أو الأشياء التي لمسها الكثير.

الإفراط فى تعقيم الأشياء



تصبح عادة تعقيم الأشياء دليلاً على مرض الوسواس القهرى، إذا وجدت نفسك تطهير الأشياء المعقمة بالفعل، قد لا تحتاج أدواتك المنزلية إلى تطهير يومي، لكن الخوف من الإصابة بالمرض دفع الناس إلى ممارسة الكثير من الأشياء الاندفاعية التي ليست ضروري.

والطريقة المثلى للوقاية هى نظافة اليدين واتباع طرق الوقاية مثل: العمل من المنزل إن أمكن وتجنب الأماكن العامة المزدحمة، اغسل يديك جيدًا وعقمهما، ارتدِ قناعًا إذا كنت مريضًا وتجنبه إذا كنت بصحة جيدة.