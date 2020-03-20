اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النيجر تعلن مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" الإرهابية ببحيرة تشاد

الجمعة، 20 مارس 2020 09:56 ص
النيجر تعلن مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" الإرهابية ببحيرة تشاد قيادى بجماعة بوكو حرام الارهابية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت وزارة الدفاع النيجريّة مقتل القيادي في جماعة بوكو حرام الإهاربية إبراهيم فاكورة خلال عمليّة في جزر بحيرة تشاد (جنوب شرق).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن عناصر القوّات المسلّحة النيجريّة المنتشرين في منطقة ديفا، شنّوا عمليّة على الجزر النيجريّة في بحيرة تشاد بين 10 و16 مارس؛ ما أسفر عن مقتل "إبراهيم فاكورة، أحد قادة فصائل بوكو حرام، والعديد من رفاقه".

وأضاف البيان أنّ "فاكورة قياديّ في تنظيم داعش في غرب إفريقيا ومنخرط في العديد من الهجمات المروّعة ضدّ مدنيّين وقوّات الدفاع والأمن، ومتهم أيضا بالمشاركة في عمليّات الخطف مقابل فدية التي تُعتبر شائعة في هذه المنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ العمليّة التي تأتي في إطار عمليّات القوّة المشتركة (النيجر-نيجيريا-تشاد-كاميرون) خطّط لها عناصر في الجيشين النيجري والنيجيري، وهي مدعومة من حليف استراتيجي.. لم تُحدّده.

 


بوكو حرام

نجيريا

جماعة بوكو حرام

الجماعات الارهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة