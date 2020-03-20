النيجر تعلن مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" الإرهابية ببحيرة تشاد

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أعلنت وزارة الدفاع النيجريّة مقتل القيادي في جماعة بوكو حرام الإهاربية إبراهيم فاكورة خلال عمليّة في جزر بحيرة تشاد (جنوب شرق).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن عناصر القوّات المسلّحة النيجريّة المنتشرين في منطقة ديفا، شنّوا عمليّة على الجزر النيجريّة في بحيرة تشاد بين 10 و16 مارس؛ ما أسفر عن مقتل "إبراهيم فاكورة، أحد قادة فصائل بوكو حرام، والعديد من رفاقه".

وأضاف البيان أنّ "فاكورة قياديّ في تنظيم داعش في غرب إفريقيا ومنخرط في العديد من الهجمات المروّعة ضدّ مدنيّين وقوّات الدفاع والأمن، ومتهم أيضا بالمشاركة في عمليّات الخطف مقابل فدية التي تُعتبر شائعة في هذه المنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ العمليّة التي تأتي في إطار عمليّات القوّة المشتركة (النيجر-نيجيريا-تشاد-كاميرون) خطّط لها عناصر في الجيشين النيجري والنيجيري، وهي مدعومة من حليف استراتيجي.. لم تُحدّده.