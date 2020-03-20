النيجر تعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو ، الخميس ، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى بلاده.
ودعا الرئيس النيجرى ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة فى منع انتشار الفيروس.
النيجر تعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجدالجمعة، 20 مارس 2020 05:00 ص
رئيس النيجر محمد إيسوفو
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أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو ، الخميس ، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى بلاده.
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