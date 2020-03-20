النيجر تعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجد

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أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو ، الخميس ، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى بلاده.

ودعا الرئيس النيجرى ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة فى منع انتشار الفيروس.