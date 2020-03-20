اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 06:23 ص
خالد صلاح
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النيجر تعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجد

الجمعة، 20 مارس 2020 05:00 ص
النيجر تعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجد رئيس النيجر محمد إيسوفو
أ ش أ

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أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو ، الخميس ، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى بلاده.
ودعا الرئيس النيجرى ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة فى منع انتشار الفيروس.


النيجر

محمد إيسوفو

كورونا

كورونا في النيجر

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